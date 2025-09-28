Alderdi Eguna

Aitor Estebanek estatus politiko berria eskatu du, EAJko buru gisa egin duen lehen Alderdi Egunean

Jeltzaleak goizean goizetik izan dira Forondan (Araba), ekitaldi eta ospakizunen artean. Alderdiak autogobernua eta estatus politiko berria izan ditu hizpide.

El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar "un nuevo estatus político", a pesar de que "el inestable panorama político español hace complicada la travesía".
Aitor Esteban, Euzko Alderdi Jeltzaleko presidentea.
Eusko Alderdi Jeltzaleak 2025eko Alderdi Eguna ospatu du igande honetan. Jeltzaleak goizean goizetik bildu dira Forondan (Araba). Egun berezia bertaratutakoentzat, eta are bereziagoa Aitor Estebanentzat, bere lehen Alderdi Eguna ospatu baitu.

Eszenatoki berritu baten gainean, Estebanek lehen momentutik erakutsi du sentitzen zuen emozio “deskribezina”, baita bere hitzaldian zehar.

Horretan, autogobernuaren ideiak izan du garrantzi handia. Estebanek adierazi duenez, Euskadik "autogobernu gehiago nahi du", eta norabide horretan lan egingo du alderdi jeltzaleak: "Gernikako Estatutua osatuz edo estatus berri baten bidez".

Presidenteak adierazi du helburua "erabateko autogobernua" lortzea izango dela. Hala eta guztiz ere, Estebanek argi utzi du epe ertainean Europan erabakiko dela hori, eta ez Madrilen.

Aitor Esteban, EBBko presidentea

Euskadik autogobernu gehiago nahi du. Herriak babesten bagaitu, erabateko autogobernu batera eramango dugu"

Zentzu horretan, presidenteak jeltzaleen "tradizioaren ondarea" azpimarratu du; alegia, "hamarkada askotako konpromisoaren eta erabaki ausarten" emaitza. Azken batean, "herrialde fidagarria" eraiki izana.

"Muturreko garai bipolarren" testuinguruan, Aitor Estebanek EAJren zentraltasuna defendatu du; alegia, ez ezkerreko, ezta eskuineko alderdi politikoa.

"Zentroago ezin gara egon. Orekan, zentzutasunean. Hori da gure politika egiteko modua, hori da gure konpromisoa eta hala izaten jarraituko du", azaldu du Estebanek.

Aitor Esteban, EBBko presidentea

Zentroago ezin gara egon. Orekan, zentzutasunean. Hori da politak egiteko gure modua, hori da gure konpromisoa eta hala izaten jarraituko du"

EBBko presidentearen arabera, hori da politika egiteko modu egokiena eta, beraz, bide horretan lanean jarraituko du EAJk.

Etorkizunari dagokionez, Estebanek arreta berezia eskaini die Espainiako Diputatuen Kongresurako hurrengo hauteskundeei. Zentzu horretan, EH Bildurekin zerrenda bateratua osatzeko aukeraz mintzatu da alderdiko presidentea, alderdiak "erabat ezberdinak" direla argi utzita.

"Zerrenda bateratu bat zertarako? Zertan gaude ados Otegik esan berri badu 180 graduko bira eman behar zaiela herrialdeko politikei? Gure herria berdina izango da, baina gure ideiak ez ", adierazi du Estebanek.

Amaitzeko, Aitor Estebanek aipamen berezia egin dio munduko egoera "kezkagarriari"; alegia, "gerren eta deshumanizazioaren" egoerari. Testuinguru horretan, presidenteak erabateko elkartasuna adierazi dio Palestinari, eta gogor kritikatu du Israelen jokabideak.

El lehendakari aboga por fortalecer el Autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
18:00 - 20:00

Autogorbernua indartu

Imanol Pradales lehendakariak ere hitz egin du Forondan, "autogobernua indartzeko" beharra azpimarratuz. Lehenakariak Madrildik hitzartutako eskumenak zein zailak diren Euskadi ekartzen azpimarratu du, nahiz eta aurrerapenak izan diren azken hilabeteetan.

Pradalesek ziurtatu du bere Gobernuak "egiteko dagoen transferentzia bakoitzeko borrokan" jarraituko duela; hain zuzen ere, "1979tik Euskal Herriarenak direlako, legez eta erreferendumez". Hala ere, lehendakariak ohartarazi du autogobernuari, nortasunari eta euskal erakundeei buruz Estatuan entzuten diren diskurtso "arriskutsuez".

Lehendakariak berretsi du Euskadi lanean ari dela "ekaitzaren aurrean etxea babesteko ez ezik, etorkizuna prestatzeko ere". Mezu horrekin berretsi nahi izan du Eusko Jaurlaritzak bere autogobernua blindatzen jarraituko duela.

Amaitzeko, Pradalesek nazioarteko egoera ere izan du hizpide hitzaldian zehar. Palestinako herriak pairatzen duen "genozidioa" salatu du, eta Euskadiren elkartasuna adierazi du indarkeriaren eta gizatasun ezaren aurrean.

 

EAJ Araba Gasteiz Andoni Ortuzar Politika Imanol Pradales Juan Maria Aburto

