Aitor Estebanek estatus politiko berria eskatu du, EAJko buru gisa egin duen lehen Alderdi Egunean
Jeltzaleak goizean goizetik izan dira Forondan (Araba), ekitaldi eta ospakizunen artean. Alderdiak autogobernua eta estatus politiko berria izan ditu hizpide.
Eusko Alderdi Jeltzaleak 2025eko Alderdi Eguna ospatu du igande honetan. Jeltzaleak goizean goizetik bildu dira Forondan (Araba). Egun berezia bertaratutakoentzat, eta are bereziagoa Aitor Estebanentzat, bere lehen Alderdi Eguna ospatu baitu.
Eszenatoki berritu baten gainean, Estebanek lehen momentutik erakutsi du sentitzen zuen emozio “deskribezina”, baita bere hitzaldian zehar.
Horretan, autogobernuaren ideiak izan du garrantzi handia. Estebanek adierazi duenez, Euskadik "autogobernu gehiago nahi du", eta norabide horretan lan egingo du alderdi jeltzaleak: "Gernikako Estatutua osatuz edo estatus berri baten bidez".
Presidenteak adierazi du helburua "erabateko autogobernua" lortzea izango dela. Hala eta guztiz ere, Estebanek argi utzi du epe ertainean Europan erabakiko dela hori, eta ez Madrilen.
Zentzu horretan, presidenteak jeltzaleen "tradizioaren ondarea" azpimarratu du; alegia, "hamarkada askotako konpromisoaren eta erabaki ausarten" emaitza. Azken batean, "herrialde fidagarria" eraiki izana.
"Muturreko garai bipolarren" testuinguruan, Aitor Estebanek EAJren zentraltasuna defendatu du; alegia, ez ezkerreko, ezta eskuineko alderdi politikoa.
"Zentroago ezin gara egon. Orekan, zentzutasunean. Hori da gure politika egiteko modua, hori da gure konpromisoa eta hala izaten jarraituko du", azaldu du Estebanek.
EBBko presidentearen arabera, hori da politika egiteko modu egokiena eta, beraz, bide horretan lanean jarraituko du EAJk.
Etorkizunari dagokionez, Estebanek arreta berezia eskaini die Espainiako Diputatuen Kongresurako hurrengo hauteskundeei. Zentzu horretan, EH Bildurekin zerrenda bateratua osatzeko aukeraz mintzatu da alderdiko presidentea, alderdiak "erabat ezberdinak" direla argi utzita.
"Zerrenda bateratu bat zertarako? Zertan gaude ados Otegik esan berri badu 180 graduko bira eman behar zaiela herrialdeko politikei? Gure herria berdina izango da, baina gure ideiak ez ", adierazi du Estebanek.
Amaitzeko, Aitor Estebanek aipamen berezia egin dio munduko egoera "kezkagarriari"; alegia, "gerren eta deshumanizazioaren" egoerari. Testuinguru horretan, presidenteak erabateko elkartasuna adierazi dio Palestinari, eta gogor kritikatu du Israelen jokabideak.
Autogorbernua indartu
Imanol Pradales lehendakariak ere hitz egin du Forondan, "autogobernua indartzeko" beharra azpimarratuz. Lehenakariak Madrildik hitzartutako eskumenak zein zailak diren Euskadi ekartzen azpimarratu du, nahiz eta aurrerapenak izan diren azken hilabeteetan.
Pradalesek ziurtatu du bere Gobernuak "egiteko dagoen transferentzia bakoitzeko borrokan" jarraituko duela; hain zuzen ere, "1979tik Euskal Herriarenak direlako, legez eta erreferendumez". Hala ere, lehendakariak ohartarazi du autogobernuari, nortasunari eta euskal erakundeei buruz Estatuan entzuten diren diskurtso "arriskutsuez".
Lehendakariak berretsi du Euskadi lanean ari dela "ekaitzaren aurrean etxea babesteko ez ezik, etorkizuna prestatzeko ere". Mezu horrekin berretsi nahi izan du Eusko Jaurlaritzak bere autogobernua blindatzen jarraituko duela.
Amaitzeko, Pradalesek nazioarteko egoera ere izan du hizpide hitzaldian zehar. Palestinako herriak pairatzen duen "genozidioa" salatu du, eta Euskadiren elkartasuna adierazi du indarkeriaren eta gizatasun ezaren aurrean.
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea. Gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.
"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.
Maddalen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, EAJk negoziazioetan hartu duen bideaz kezkatuta agertu da. Iriartek politika publiko eraldatzaileak behar direla adierazi du, eta bide horretan EH Bilduk eskua luzatuta izango duela, baita aurrekontuak adosteko elkarrizketetan ere.
PSOEko eurodiputatu eta PSE-EEko buruzagi ohiak ohartarazi du "garai zailak" datozela eta "trena pasatzen uztearen edo hartzearen artean" erabaki behar dela. Hori dela eta, Estatutu berri bat adosteko prest agertu da, "gizarteari laguntzea helburu duten oinarrien gainean".
"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea zen, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita. Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia, eta Francisco Martin, Gobernuaren ordezkaria Madrilen, ere ez dira aurkeztu.
Igande honetan 49. edizioa izango duen Alderdi Egunean zentralitatea aldarrikatuko dute jeltzaleek. Forondan egingo dute ekitaldia, "Batzen gaituzten hariak" lelopean.
EHKSk ekitaldi politikoa egin du gaur eguerdian Zarautzen, "Atzoko eta gaurko faxismoaren aurka", Juan Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi ETAko kideen fusilamenduaren 50. urteurrena dela eta. Frankismoaren kontra borrokatu zirenei omenaldia egin eta gaur egun ere borroka antifaxista beharrezkoa dela nabarmendu dute ekitaldian.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak estatutuari buruz hitz egin du Durangon egin duten Arrosaren Jaian. Euskal sozialisten buruak argi utzi du ez dutela "identitateen estatutu bat" babestuko.