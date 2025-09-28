Hoy es noticia
ALDERDI EGUNA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El lehendakari aboga por fortalecer el autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes

El lehendakari aboga por fortalecer el Autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Autogobernua indartzearen eta transferitzeke dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria
author image

EITB

Última actualización

Imanol Pradales ha destacado la importancia que tiene “proteger nuestra casa y nuestra comunidad”, al tiempo que ha alertado de la proliferación de “discursos peligrosos”. El lehendakari ha puesto en valor “la casa vasca”.

EAJ-PNV Estatuto de Autonomía del País Vasco Política Gobierno Vasco Partidos Políticos Imanol Pradales Comunidad Autonóma Vasca

Más noticias sobre política

ekitaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.

ehks_reivindica_zarautz_lucha_contra_fascismo_txiki_otaegi_50_aniversario
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EHKS reivindica la "lucha contra el fascismo" de 'Txiki' y Otaegi en el 50 aniversario de sus fusilamientos

EHKS ha celebrado este mediodía un acto político "contra el fascismo de ayer y hoy" en Zarautz, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el que se ha rendido homenaje a quienes lucharon contra el franquismo y se ha destacado la necesidad de seguir con la lucha antifascista en la actualidad.

Cargar más