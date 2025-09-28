ALDERDI EGUNA
Autogobernua indartu eta transferitu gabe dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria

El lehendakari aboga por fortalecer el Autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
18:00 - 20:00
EITB

"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.

EAJ EAEko Autonomia Estatutua Politika Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa

18:00 - 20:00
Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.

