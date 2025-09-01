El 18,5% de los vascos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante, casi tres puntos menos que la media estatal, situada en un 21,2%. Esto supone que casi uno de cada cinco empleados en Euskadi convive habitualmente con el estrés laboral, según un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España.

Euskadi se sitúa entre las comunidades con un menor porcentaje de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante, aunque un 44,8% declara experimentar este malestar de manera ocasional. Solo el 10,5% de los ciudadanos de Euskadi asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo Según la encuesta, realizada entre más de 4.300 personas en edad de trabajar, aunque el 21,2% de los empleados en España afirma sentirse frecuentemente o siempre estresado por motivos profesionales, este porcentaje varía de forma significativa según el territorio.

En lo más alto del ranking destacan Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto se sitúan Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

Por otra parte, también en el conjunto del Estado, seis de cada diez personas experimentan de forma regular problemas de estrés en el trabajo. El 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar.

Por otro lado, en España las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres. El 63,6% del total de mujeres encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres.

Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo "frecuentemente", una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% afirma que lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes.

En educación, el 29,8% sufre burnout (síndrome del trabajador quemado) ahora, y un 35,1% lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2% está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3% no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad. En el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.