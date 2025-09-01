AZTERKETA
EAEko biztanleen % 18,5ek maiz edo etengabe izaten dute laneko estresa

Randstaden ikerketa baten arabera, Euskadiko herritarren % 10,5ek baino ez dute inoiz beren lanarekin lotutako estresik sentitu. Emakumeek gizonek baino estres maila altuagoak izaten dituzte, eta maizago pairatzen dute.

Langilea. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko biztanleen % 18,5ek laneko estresa pairatzen dute, maiz edo etengabe; Espainiako batezbestekoa (% 21,2) baino ia hiru puntu gutxiago da hori. Horrek esan nahi du Euskadiko bost langiletik ia bat laneko estresarekin bizi ohi dela, Randstadek Espainiako langileen ongizateari buruz egindako azterlanaren arabera.

Bildutako datuen arabera, Euskadi maiz edo etengabe estresatuta sentitzen direla dioten langileen ehuneko txikiagoa dutenen artean dago, nahiz eta % 44,8k adierazi duten noizbehinka sentitzen dutela ezinegon hori. Euskadiko herritarren % 10,5ek baino ez dute adierazi inoiz ez dutela sentitu lanak eragindako estresik. 

Lan egiteko adinean dauden 4.300 pertsona baino gehiagoren artean egindako inkestaren arabera, Espainiako langileen % 21,2k adierazi dute maiz edo beti estresatuta sentitzen direla lan-kontuengatik: ehuneko hori nabarmen aldatzen da lurraldearen arabera.

Rankingaren goren-gorenean, Asturias (% 25,2), Galizia (% 24,7) eta Kanariak (% 24,3) nabarmentzen dira, lau langiletik bat ohi ibiltzen da eta estresatuta bertan. Kontrako muturrean Nafarroa (% 13) eta Balear Uharteak (% 11,1) daude, ondoren Gaztela-Mantxa (% 17,2) eta Murtzia (% 16,3).

Bestalde, Estatu osoan ere, hamar pertsonatik seik estres-arazoak izaten dituzte erregularki lanean. Inkestatuen % 79k uste dute laneko deskonexiorik ezak eragin zuzena duela haien osasunean eta ongizatean.

Bestalde, ikerketak dio Espainian emakumeek gizonek baino estres-maila altuagoak eta izaten dituztela, eta maizago pairatzen dutela estresa. Galdetutako emakumeen % 63,6k adierazi dute estresa maiz edo etengabe sentitzen dutela; gizonen kasuan, berriz, % 48,9k.

Gainera, emakumeen % 19,8k diote "maiz" pairatzen dutela, gizonezkoek baino askoz ere gehiago (gizonezkoen % 13k adierazten dute hori). Kontrako muturrean, gizonek adierazten dute inoiz estresik sentitzen ez dutela izan (% 16,6), edo oso gutxitan (% 29,9) sentitu izan dutela.

Osasungintzan, hiru langiletik batek (% 35,6) dio emozionalki leher eginda dagoela, eta % 43,3k diote iraganean leher eginda egon dela. Eraikuntzan, % 31,5 leher eginda daude, eta egoera hori lehenago bizi izan dutenen ehunekoa bera da.

Hezkuntzan, % 29,8k burnout (langile errearen sindromea) sintomak dituzte orain, eta % 35,1ek jasan dute aurretik. Sektore teknologikoko langileen kasuan, % 25,2 emozionalki leher eginda dago gaur egun, eta % 45ek pairatu dute langile errearen sindromea.

Aitzitik, afektazio emozional txikiena duen sektorea administrazio publikoa da: % 41,3k ez dute inoiz nekerik sentitu, eta soilik % 10,3k pairatzen dute nekea gaur egun. Kulturaren eta artearen sektorean, % 38,7k diote ez dute sekula sentitu mentalki lehen eginda daudenik, eta energiaren eta ingurumenaren sektorean, % 37,1ek.

