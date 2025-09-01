EAEko biztanleen % 18,5ek maiz edo etengabe izaten dute laneko estresa
Randstaden ikerketa baten arabera, Euskadiko herritarren % 10,5ek baino ez dute inoiz beren lanarekin lotutako estresik sentitu. Emakumeek gizonek baino estres maila altuagoak izaten dituzte, eta maizago pairatzen dute.
EAEko biztanleen % 18,5ek laneko estresa pairatzen dute, maiz edo etengabe; Espainiako batezbestekoa (% 21,2) baino ia hiru puntu gutxiago da hori. Horrek esan nahi du Euskadiko bost langiletik ia bat laneko estresarekin bizi ohi dela, Randstadek Espainiako langileen ongizateari buruz egindako azterlanaren arabera.
Bildutako datuen arabera, Euskadi maiz edo etengabe estresatuta sentitzen direla dioten langileen ehuneko txikiagoa dutenen artean dago, nahiz eta % 44,8k adierazi duten noizbehinka sentitzen dutela ezinegon hori. Euskadiko herritarren % 10,5ek baino ez dute adierazi inoiz ez dutela sentitu lanak eragindako estresik.
Lan egiteko adinean dauden 4.300 pertsona baino gehiagoren artean egindako inkestaren arabera, Espainiako langileen % 21,2k adierazi dute maiz edo beti estresatuta sentitzen direla lan-kontuengatik: ehuneko hori nabarmen aldatzen da lurraldearen arabera.
Rankingaren goren-gorenean, Asturias (% 25,2), Galizia (% 24,7) eta Kanariak (% 24,3) nabarmentzen dira, lau langiletik bat ohi ibiltzen da eta estresatuta bertan. Kontrako muturrean Nafarroa (% 13) eta Balear Uharteak (% 11,1) daude, ondoren Gaztela-Mantxa (% 17,2) eta Murtzia (% 16,3).
Bestalde, Estatu osoan ere, hamar pertsonatik seik estres-arazoak izaten dituzte erregularki lanean. Inkestatuen % 79k uste dute laneko deskonexiorik ezak eragin zuzena duela haien osasunean eta ongizatean.
Bestalde, ikerketak dio Espainian emakumeek gizonek baino estres-maila altuagoak eta izaten dituztela, eta maizago pairatzen dutela estresa. Galdetutako emakumeen % 63,6k adierazi dute estresa maiz edo etengabe sentitzen dutela; gizonen kasuan, berriz, % 48,9k.
Gainera, emakumeen % 19,8k diote "maiz" pairatzen dutela, gizonezkoek baino askoz ere gehiago (gizonezkoen % 13k adierazten dute hori). Kontrako muturrean, gizonek adierazten dute inoiz estresik sentitzen ez dutela izan (% 16,6), edo oso gutxitan (% 29,9) sentitu izan dutela.
Osasungintzan, hiru langiletik batek (% 35,6) dio emozionalki leher eginda dagoela, eta % 43,3k diote iraganean leher eginda egon dela. Eraikuntzan, % 31,5 leher eginda daude, eta egoera hori lehenago bizi izan dutenen ehunekoa bera da.
Hezkuntzan, % 29,8k burnout (langile errearen sindromea) sintomak dituzte orain, eta % 35,1ek jasan dute aurretik. Sektore teknologikoko langileen kasuan, % 25,2 emozionalki leher eginda dago gaur egun, eta % 45ek pairatu dute langile errearen sindromea.
Aitzitik, afektazio emozional txikiena duen sektorea administrazio publikoa da: % 41,3k ez dute inoiz nekerik sentitu, eta soilik % 10,3k pairatzen dute nekea gaur egun. Kulturaren eta artearen sektorean, % 38,7k diote ez dute sekula sentitu mentalki lehen eginda daudenik, eta energiaren eta ingurumenaren sektorean, % 37,1ek.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
LAB sindikatuak soldatak duintzea du urte honetarako lehentasunetako bat
Salatu du ziurgabetasun ekonomikoa aitzakia gisa erabiltzen ari dela lan-baldintzak prekarizatzeko. Horregatik, iragarri du bere helburua izango dela soldatak KPItik gora igotzea negoziatzea eta, batez ere, gutxieneko soldata propioa sortzea.
Etxebizitzaren prezioak goia jo du berriro Donostian: 5.869 euro metro koadroko
Apirila eta ekaina bitartean, metro koadroko prezioa % 1 igo da oro har Gipuzkoan, aurreko hiruhilekoarekin konparatuta. Etxebizitzen salerosketari dagokionez, % 2,7 handitu da, eta alokairuak, ordea, % 10,9 egin du behera.
Jaurlaritzak nabarmendu du turismoak % 5eko hazkunde "iraunkorra" izan duela EAEn
Daniel Solana Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziako zuzendariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, hazkundea "lasaia eta iraunkorra da, Estatuko edo Europako beste herrialde batzuetan duten masifikaziotik kanpo". 200.000 euskal herritarrek baino gehiagok EAEtik atera gabe pasa dituzte oporrak, eta Loiu-New York konexioak turista estatubatuar gehiago etortzea ekarri du.
Puentek ziurtatu du Renfe "negoziatzeko eta hitz egiteko prest" dagoela Talgori irtenbide bat emateko
Espainiako Garraio ministroak EFEri egindako adierazpenetan esan duenez, gaia "oraindik konpontzeko dago", eta "konpainia espainiarra izaten jarraitzea" eta "irtenbide industriala izatea" espero duela erantsi du, "Talgo ez baita edozein enpresa, gure herriarentzat interesgarria da arrazoi askorengatik".
AEBko apelazio auzitegi batek legez kanpokotzat jo ditu Trumpen muga-zergak, baina indarrean jarraitzen dute
Trumpen muga-zergek jaso duten bigarren kolpe judiziala da, eta berretsi egiten du New Yorkeko merkataritza auzitegi batek maiatzean emandako epaia.
Euriborrak urteko lehen igoera izan du, baina hipotekek behera egiten jarraituko dute
Abuztuan izandako igoerak ez du Euriborraren egonkortasunaren joera eten, aldaketa txiki bat baita ohiko joeraren aurrean.
Urte arteko KPIa % 2,7an mantendu da abuztuan, elikagaien, argindarraren eta erregaien prezioen bilakaeragatik
Ekainean eta uztailean gora egin ostean, KPIaren urtebeteko tasa egonkor mantendu da. Aitzitik, azpiko inflazioak gora egin du bigarren hilabetez jarraian. Abuztuan hamarren bat hazi da, % 2,4raino.
Euriborraren jaitsiera dago hipoteken gehikuntzaren atzean, sektore batzuetan
Guztira 1.922 hipoteka sinatu dira EAEn. Batez beste, 163.000 euro ingurukoak dira, % 2,99ko interes-tasarekin, eta 25 urtera. Hain justu, interes-tasen beherakadak animatu du jendea. Hori eta alokairuaren merkatuaren egoera kaskarra. Paradoxikoki, aldi berean, etxebizitzak garestitzen ari dira. Urteko lehenengo hiruhilekoan % 12 egin du gora prezioak.
Ikasle-egoitza edo pisua? Ikasturte hasierako erabaki handietako bat
Duela urte batzuk alde ekonomiko nabarmena zegoen egoitzan bizi eta beste ikasle batzuekin alokairuko etxean egotearen artean. Bigarren aukera askoz merkeagoa zen. Gaur egun, ordea, arrakala hori murriztu egin da, besteak beste, euskal hiriburuetako pisuen prezioen ondorioz. Hala ere, argi dago abuztu amaieran zailena leku bat aurkitzea dela, egoitzan zein etxea partekatuan.