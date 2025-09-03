Los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras viajan a México como embajadores de la Euskadi global

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, participa estos días en Ciudad de México en una misión de promoción junto a 23 bodegas de Rioja Alavesa, txakoli y sidra. El objetivo es reforzar la presencia de los productos vascos en el mercado latinoamericano y estrechar lazos con importadores, distribuidores, gastrónomos y representantes institucionales.

La agenda incluye catas, un show-room y una masterclass en la Euskal Etxea de la capital mexicana, donde Barredo destacó que “la gastronomía y las bebidas producidas en Euskadi son la mejor referencia de un país abierto a los mercados de calidad y excelencia”.

La delegación también ha mantenido encuentros con asociaciones vinícolas, representantes del Gobierno de Querétaro y de la Secretaría de Agricultura de México, además de con el colectivo femenino “Mujeres in Taninos”, que promueve la visibilización de las mujeres en el sector vitivinícola.

El pasado año, los vinos de Rioja Alavesa concentraron el 69 % del volumen de las exportaciones vascas de vino y el 90 % de la facturación total, con Reino Unido y Estados Unidos como principales mercados.