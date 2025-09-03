Arabako Errioxako ardoak, txakolinak eta sagardoak Mexikora bidaiatu dira, Euskadi globalaren enbaxadore gisa
Amaia Barredo sailburua Mexiko Hirian da 23 euskal upeltegiren ordezkaritzarekin batera, euskal gastronomiaren kalitate eta bikaintasun zigiluarekin merkatu berriak irekitzeko asmoarekin.
Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburua, Amaia Barredo, Mexiko Hirian da egunotan, Arabako Errioxako 23 upeltegirekin, euskal lurraldeko ardo, txakolin eta sagardoa ezagutarazteko, Latinoamerikako merkatuan euskal produktuen presentzia indartzeko eta inportatzaile, banatzaile, gastronomo eta erakundeetako ordezkariekin harremanak estutzeko.
Dastatzeak, show-room bat eta masterclass bat izango dira Mexikoko hiriburuko Euskal Etxean. Bertan, Barredok nabarmendu zuenez, "Euskadin ekoitzitako jan-edatekoak dira kalitatezko eta bikaintasunezko merkatuetara irekita dagoen herrialde baten erreferentzia onena".
Ardogintzako elkarteekin, Querétaroko Gobernuko ordezkariekin eta Mexikoko Nekazaritza Idazkaritzako ordezkariekin ere bildu da euskal ordezkaritza, baita Mujeres in Taninos elkarteko emakumeekin ere, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorean emakumeak ikusaraztea sustatzen baitu.
Iaz, Arabako Errioxako ardoek EAEko ardoen esportazioen bolumenaren % 69 eta fakturazio osoaren % 90 bildu zuten, eta Erresuma Batua eta Estatu Batuak izan ziren merkatu nagusiak.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioa Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin berdintzea eskatzen duen herri-ekimena
Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.
Azazetan auto istripuan hildako gidaria etxez etxeko laguntzaile lanetan ari zen
LAB sindikatuak lan-istriputzat jo du ezbeharra, eta etxez etxeko laguntzaren sektoreko baldintza prekarioak salatu ditu.
Abuztuan, langabezia-tasa ia % 4 igo da EAEn, eta % 0,53 jaitsi da Nafarroan
109.169 langabe daude erregistratuta Euskadin, eta, Nafarroan, berriz, 28.390. Espainian, langabezia-tasa % 0,91 igo da, eta langabeen kopurua 2.426.511ra iritsi da, 2007az geroztik abuztuan izandako mailarik txikiena.
LAB sindikatuak soldatak duintzea du urte honetarako lehentasunetako bat
Salatu du ziurgabetasun ekonomikoa aitzakia gisa erabiltzen ari dela lan-baldintzak prekarizatzeko. Horregatik, iragarri du bere helburua izango dela soldatak KPItik gora igotzea negoziatzea eta, batez ere, gutxieneko soldata propioa sortzea.
EAEko biztanleen % 18,5ek maiz edo etengabe izaten dute laneko estresa
Randstaden ikerketa baten arabera, Euskadiko herritarren % 10,5ek baino ez dute inoiz beren lanarekin lotutako estresik sentitu. Emakumeek gizonek baino estres maila altuagoak izaten dituzte, eta maizago pairatzen dute.
Etxebizitzaren prezioak goia jo du berriro Donostian: 5.869 euro metro koadroko
Apirila eta ekaina bitartean, metro koadroko prezioa % 1 igo da oro har Gipuzkoan, aurreko hiruhilekoarekin konparatuta. Etxebizitzen salerosketari dagokionez, % 2,7 handitu da, eta alokairuak, ordea, % 10,9 egin du behera.
Jaurlaritzak nabarmendu du turismoak % 5eko hazkunde "iraunkorra" izan duela EAEn
Daniel Solana Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziako zuzendariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, hazkundea "lasaia eta iraunkorra da, Estatuko edo Europako beste herrialde batzuetan duten masifikaziotik kanpo". 200.000 euskal herritarrek baino gehiagok EAEtik atera gabe pasa dituzte oporrak, eta Loiu-New York konexioak turista estatubatuar gehiago etortzea ekarri du.
Puentek ziurtatu du Renfe "negoziatzeko eta hitz egiteko prest" dagoela Talgori irtenbide bat emateko
Espainiako Garraio ministroak EFEri egindako adierazpenetan esan duenez, gaia "oraindik konpontzeko dago", eta "konpainia espainiarra izaten jarraitzea" eta "irtenbide industriala izatea" espero duela erantsi du, "Talgo ez baita edozein enpresa, gure herriarentzat interesgarria da arrazoi askorengatik".
AEBko apelazio auzitegi batek legez kanpokotzat jo ditu Trumpen muga-zergak, baina indarrean jarraitzen dute
Trumpen muga-zergek jaso duten bigarren kolpe judiziala da, eta berretsi egiten du New Yorkeko merkataritza auzitegi batek maiatzean emandako epaia.