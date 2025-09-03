Ryanair reduce un 2 % los vuelos en Vitoria-Gasteiz en invierno y abandona Santiago, Vigo y Tenerife Norte
Ryanair reducirá sus vuelos un 2 % en el aeropuerto de Foronda-Vitoria, dentro de su estrategia de descenso de un 16 % de su capacidad de operatividad para este invierno en el conjunto de España que le llevará a abandonar los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte.
En total esta medida supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en el Estado español, que sumadas a las 800 000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.
En Foronda, Ryanair tiene rutas con destino a Alicante, Bruselas, Málaga, Milán , Palma de Mallorca y Sevilla.
Es la única compañía que opera actualmente en Foronda, aunque a partir del 1 de noviembre se incorporará otra nueva aerolínea, Volotea, con rutas a Madrid y Barcelona, tras ganar el concurso del contrato de la sociedad de promoción del aeropuerto de Vitoria, VIA, por un importe de 4,4 millones de euros.
Ryanair comenzó a operar en Foronda en 2016 y el pasado mes de julio firmó la renovación de su convenio con VIA hasta 2028.
Tasas aeroportuarias "excesivas y poco competitivas"
La compañía irlandesa reducirá su capacidad en un 41 % en los aeropuertos regionales (600.000 asientos) y en un 10 % en Canarias (400 000), debido a las tasas aeroportuaria aplicadas por Aena que Ryanair considera "excesivas y poco competitivas", ha detallado este miércoles el consejero delegado de Ryanair, Eddie Willson en una rueda de prensa.
Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del próximo 1 de enero, a Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en verano (Valladolid y Jerez) y que permanecerán cerrados durante este invierno.
Además, la aerolínea reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales, destacando el de Zaragoza, donde el recorte es del 45 %; Santander, del 38 %, y Asturias, del 16 %, todos ellos ya afectados por el ajuste llevado a cabo por Ryanair en verano, a los que se suma ahora Vitoria, donde el recorte será del 2 % en esta temporada de invierno.
Maderas de Llodio anuncia al comité un posible despido colectivo
El sindicato LAB ha indicado que el próximo martes día 9 tienen una reunión con la dirección de la empresa pero el comité exige la retirada inmediata del procedimiento de despido colectivo. Se desconoce a cuántos de los 151 trabajadores de la plantilla afectaría la medida.
Los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras viajan a México como embajadores de la Euskadi global
La consejera Amaia Barredo encabeza en Ciudad de México una delegación de 23 bodegas vascas que busca abrir nuevos mercados con el sello de calidad y excelencia de la gastronomía vasca.
El Parlamento Vasco no tramitará la ILP que pide igualar la pensión mínima al SMI
Uno de los principales motivos del posicionamiento del Gobierno Vasco es que la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema actual. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 145 000 firmas.
El fallecido en el accidente de tráfico de ayer en el puerto de Azazeta se encontraba trabajando en ayuda a domicilio
El sindicato LAB ha calificado este siniestro como accidente laboral y ha denunciado las condiciones precarias del sector de ayuda a domicilio.
El paro aumenta casi un 4 % en la CAV y baja un 0,53 % en Navarra durante el mes de agosto
Euskadi tiene registrados 109 169 personas sin empleo, y Navarra 28 390. A nivel estatal, el paro se ha incrementado un 0,91 %, situándose el número de personas desempleadas en 2 426 511, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.
El 18,5% de los vascos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante
Según un estudio de Randstad, solo el 10,5% de los ciudadanos de Euskadi asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo. Las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres.
El sindicato LAB sitúa la dignificación de los salarios como una de sus prioridades para este curso
Denuncia que la incertidumbre económica se está utilizando como excusa para precarizar las condiciones laborales. Por ello, anuncia que su objetivo será negociar subidas salariales por encima del IPC y, sobre todo, impulsar la creación de un Salario Mínimo Interprofesional propio, aunque sin participar en la mesa de diálogo social.
El precio de la vivienda en Donostia-San Sebastián alcanza un nuevo máximo histórico con 5869 euros por metro cuadrado
El precio por metro cuadrado ha aumentado en Gipuzkoa un 1 % entre abril y junio en relación al trimestre anterior. Respecto a la actividad inmobiliaria en todo el territorio, la compraventa de inmuebles ha subido un 2,7 %, mientras que el alquiler ha descendido un 10,9 %.
El Gobierno Vasco destaca un crecimiento "sostenido" del turismo del 5 % en la CAV
Entrevistado en Radio Euskadi, el director de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Daniel Solana, ha subrayado que el crecimiento es "pausado, sostenido, huyendo de masificaciones que tienen en otros destinos del Estado o de Europa". Más de 200.000 vascos han veraneado sin salir de la CAV, y la conexión Loiu-New York ha hecho crecer el llegada de turistas estadounidenses.