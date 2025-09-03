Ryanair reduce un 2 % los vuelos en Vitoria-Gasteiz en invierno y abandona Santiago, Vigo y Tenerife Norte

Ryanair reducirá sus vuelos un 2 % en el aeropuerto de Foronda-Vitoria, dentro de su estrategia de descenso de un 16 % de su capacidad de operatividad para este invierno en el conjunto de España que le llevará a abandonar los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte.



En total esta medida supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en el Estado español, que sumadas a las 800 000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.



En Foronda, Ryanair tiene rutas con destino a Alicante, Bruselas, Málaga, Milán , Palma de Mallorca y Sevilla.



Es la única compañía que opera actualmente en Foronda, aunque a partir del 1 de noviembre se incorporará otra nueva aerolínea, Volotea, con rutas a Madrid y Barcelona, tras ganar el concurso del contrato de la sociedad de promoción del aeropuerto de Vitoria, VIA, por un importe de 4,4 millones de euros.



Ryanair comenzó a operar en Foronda en 2016 y el pasado mes de julio firmó la renovación de su convenio con VIA hasta 2028.

Tasas aeroportuarias "excesivas y poco competitivas"



La compañía irlandesa reducirá su capacidad en un 41 % en los aeropuertos regionales (600.000 asientos) y en un 10 % en Canarias (400 000), debido a las tasas aeroportuaria aplicadas por Aena que Ryanair considera "excesivas y poco competitivas", ha detallado este miércoles el consejero delegado de Ryanair, Eddie Willson en una rueda de prensa.



Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del próximo 1 de enero, a Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en verano (Valladolid y Jerez) y que permanecerán cerrados durante este invierno.



Además, la aerolínea reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales, destacando el de Zaragoza, donde el recorte es del 45 %; Santander, del 38 %, y Asturias, del 16 %, todos ellos ya afectados por el ajuste llevado a cabo por Ryanair en verano, a los que se suma ahora Vitoria, donde el recorte será del 2 % en esta temporada de invierno.



