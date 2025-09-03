Aire-konpainia
Ryanairrek % 2 murriztuko du Forondako hegaldi kopurua neguan, eta ez du jardungo Santiago, Vigo eta Tenerifeko aireportuetan

Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan. Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako 800.000 plazez gain. 

Ryanair hegazkina
Ryanairren hegazkin baten irudia. Argazkia: EITB MEDIA
Ryanairrek % 2 murriztuko du bere hegaldi-kopurua Foronda-Gasteizko aireportuan, Espainiako Estatu osoan negurako operatibitatea % 16 murrizteko estrategiaren baitan. Horrekin batera, Santiago, Vigo eta Tenerife iparraldeko aireportuetan jarduteari utziko dio.

Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako  800.000 plazez gain.

Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan.

Gaur egun, Forondan jarduten duen konpainia bakarra da, baina azaroaren 1etik aurrera beste konpainia bat sartuko da, Volotea (Madril eta Bartzelonarako hegaldiekin), VIA Gasteizko aireportua sustatzeko sozietatearen 4,4 milioi euroko kontratuaren lehiaketa irabazi baitzuen.

Ryanair 2016an hasi zen Forondan lanean, eta joan den uztailean sinatu zuen hitzarmena VIArekin, 2028ra arte.

Tasak "gehiegizkoak dira, eta ez oso lehiakorrak"

Irlandako konpainiak % 41 murriztuko du bere edukiera penintsulako aireportuetan (600.000 eserleku) eta % 10 Kanaria Uharteetan (400.000), Aenaren aireportu-tasak direla eta. Ryanairrek uste du tasak "gehiegizkoak eta ez oso lehiakorrak" direla, Eddie Willson Ryanairren kontseilari delegatuak prentsaurrekoan azaldu duenez.

Horrekin batera, Ryanairrek hegazkinen egoitza itxiko du Santiagon, eta Vigoko eta Ipar Tenerifeko hegaldi guztiak bertan behera utziko ditu: urtarrilaren 1etik aurrera Vigon, eta negu honetan bertan, Tenerifen. Udan Valladolid eta Jerezko hegaldiak bertan behera utzi zituen.

Horrez gain, lau aireportutan edukiera murriztuko du, hala nola Zaragozan (% 45), Santanderren (% 38) eta Asturiasen (% 16). 

Duela  min.

Jaurlaritzak nabarmendu du turismoak % 5eko hazkunde "iraunkorra" izan duela EAEn

Daniel Solana Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziako zuzendariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, hazkundea "lasaia eta iraunkorra da, Estatuko edo Europako beste herrialde batzuetan duten masifikaziotik kanpo". 200.000 euskal herritarrek baino gehiagok EAEtik atera gabe pasa dituzte oporrak, eta Loiu-New York konexioak turista estatubatuar gehiago etortzea ekarri du.

