El comité de BetiOn denuncia agresiones a trabajadoras y "desamparo" de la empresa

El comité intercentros de la empresa de teleasistencia y cuidados BetiOn, integrado por ESK, LAB, ELA y UGT, ha denunciado que tres trabajadoras han sufrido agresiones en los últimos dos meses tanto por parte de usuarios del servicio como personas ajenas.



En un comunicado, los sindicatos también denuncian que ante estas situaciones la empresa no ha activado ningún protocolo y ha dejado a estas personas "en total desamparo".



El comité relata que estas trabajadoras han sufrido insultos machistas, acoso, puertas de viviendas cerradas con llave para no dejarles salir y golpes en los vehículos personales, entre otros.



Añaden que, sin embargo, ni la empresa ni el Gobierno Vasco, titular del servicio, han dado de baja a los agresores.



Por ello, las centrales exigen tanto a la compañía como al Ejecutivo que "dejen de jugar" con su salud y han convocado una concentración de protesta para el próximo 9 de septiembre.