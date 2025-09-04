ZAINTZA-ZERBITZUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

BetiOn arreta zerbitzuak langileen aurkako erasoak eta babes falta salatu ditu

Sindikatuek beharginen osasunarekin "ez jolasteko" eskatu diete enpresari eta Eusko Jaurlaritzari, eta protesta elkarretaratzea deitu dute irailaren 9rako.

Concentración de la plantilla de BetiON ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao

Protesta bateko irudia. Artxiboko argazkia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

BetiOn arreta zerbitzuko zentroarteko batzordeak (ESK, LAB, ELA eta UGT sindikatuek osatua) salatu du hiru langilek erasoak jasan dituztela azken bi hilabeteotan, bai zerbitzuaren erabiltzaileen aldetik, bai eta horrekin zerikusirik ez duten zenbait lagunen aldetik ere. 

Sindikatuek ohar bidez salatu dutenez, egoera horien aurrean enpresak ez du protokolorik aktibatu, eta pertsona horiek "babesik gabe" utzi ditu.

Batzordeak zehaztu du hiru langile horiek irain matxistak eta jazarpena pairatu dituztela. 

Gaineratu dute, bestalde, enpresak eta zerbitzuaren arduradunak, hots, Eusko Jaurlaritzak, ez dietela erasotzaileei zerbitzuan baja eman.

Horregatik guztiagatik, langilearen osasunarekin "ez jolasteko" galdegin diete konpainiari eta Jaurlaritzari, eta elkarretaratzea deitu dute, irailaren 9rako.

Indarkeria matxista Ekonomia Sindikatuak

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu