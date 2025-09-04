BetiOn arreta zerbitzuak langileen aurkako erasoak eta babes falta salatu ditu
Sindikatuek beharginen osasunarekin "ez jolasteko" eskatu diete enpresari eta Eusko Jaurlaritzari, eta protesta elkarretaratzea deitu dute irailaren 9rako.
BetiOn arreta zerbitzuko zentroarteko batzordeak (ESK, LAB, ELA eta UGT sindikatuek osatua) salatu du hiru langilek erasoak jasan dituztela azken bi hilabeteotan, bai zerbitzuaren erabiltzaileen aldetik, bai eta horrekin zerikusirik ez duten zenbait lagunen aldetik ere.
Sindikatuek ohar bidez salatu dutenez, egoera horien aurrean enpresak ez du protokolorik aktibatu, eta pertsona horiek "babesik gabe" utzi ditu.
Batzordeak zehaztu du hiru langile horiek irain matxistak eta jazarpena pairatu dituztela.
Gaineratu dute, bestalde, enpresak eta zerbitzuaren arduradunak, hots, Eusko Jaurlaritzak, ez dietela erasotzaileei zerbitzuan baja eman.
Horregatik guztiagatik, langilearen osasunarekin "ez jolasteko" galdegin diete konpainiari eta Jaurlaritzari, eta elkarretaratzea deitu dute, irailaren 9rako.
Bilbo tentsio handiko eremu da jada
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) gaur argitaratu du Bilbo etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko agindua; alokairuen prezioa kontrolatzeko aukera emateaz gain, etxebizitza plan berezi bat martxan jartzea ahalbidetuko du izendapenak. Besteak beste, 2028rako 1.090 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da.
Nafarroak iruzurraren aurkako plana onartu du, NaTicket ezarrita
Foru Gobernuak NaTicket izeneko programa aplikatuko du hurrengo hiru urteetan, Euskadiko TicketBAI sistemaren antzekoa, fakturazioa unean-unean kontrolatzeko.
Ryanairrek % 2 murriztuko du Forondako hegaldi kopurua neguan, eta ez du jardungo Santiago, Vigo eta Tenerifeko aireportuetan
Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan. Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako 800.000 plazez gain.
Maderas de Llodiok langileen batzordeari adierazi dio kaleratze kolektiboa ezartzekotan daudela
LAB sindikatuak adierazi duenez, datorren asteartean, hilak 9, bilera bat dute enpresaren zuzendaritzarekin, baina batzordeak eskatu du kaleratze kolektiboaren prozedura berehala bertan behera utz dezaten. Momentuz, ez dakite 151 langileetako zenbati eragingo liokeen neurriak.
Arabako Errioxako ardoak, txakolinak eta sagardoak Mexikora bidaiatu dira, Euskadi globalaren enbaxadore gisa
Amaia Barredo sailburua Mexiko Hirian da 23 euskal upeltegiren ordezkaritzarekin batera, euskal gastronomiaren kalitate eta bikaintasun zigiluarekin merkatu berriak irekitzeko asmoarekin.
Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioa Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin berdintzea eskatzen duen herri-ekimena
Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.
Azazetan auto istripuan hildako gidaria etxez etxeko laguntzaile lanetan ari zen
LAB sindikatuak lan-istriputzat jo du ezbeharra, eta etxez etxeko laguntzaren sektoreko baldintza prekarioak salatu ditu.
Abuztuan, langabezia-tasa ia % 4 igo da EAEn, eta % 0,53 jaitsi da Nafarroan
109.169 langabe daude erregistratuta Euskadin, eta, Nafarroan, berriz, 28.390. Espainian, langabezia-tasa % 0,91 igo da, eta langabeen kopurua 2.426.511ra iritsi da, 2007az geroztik abuztuan izandako mailarik txikiena.
LAB sindikatuak soldatak duintzea du urte honetarako lehentasunetako bat
Salatu du ziurgabetasun ekonomikoa aitzakia gisa erabiltzen ari dela lan-baldintzak prekarizatzeko. Horregatik, iragarri du bere helburua izango dela soldatak KPItik gora igotzea negoziatzea eta, batez ere, gutxieneko soldata propioa sortzea.