Navarra aprueba un nuevo plan de lucha contra el fraude con la implantación del NaTicket

El Gobierno de Navarra ha aprobado el nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal para los próximos tres años. La principal novedad es la implantación del NaTicket, un sistema equivalente al Ticket Bai de Euskadi, con el que se pretende controlar de manera inmediata toda la facturación de empresas y entidades.

El consejero de Hacienda, José Luis Arasti, ha subrayado que se trata de un proyecto todavía en fase previa y sin fecha concreta de implantación, aunque contará con sus propias singularidades adaptadas al territorio.

Además de este nuevo sistema, el plan busca facilitar las gestiones a quienes quieran corregir de manera voluntaria cualquier irregularidad, partiendo de la premisa de que la mejor forma de prevenir el fraude es a través de la colaboración del contribuyente.

El Ejecutivo foral también prevé reforzar las inspecciones y avanzar en la investigación de delitos informáticos y en el control de los criptoactivos. “Luchar contra el fraude es una herramienta fundamental para sostener los servicios públicos”, ha remarcado Arasti.

Por el momento, el plan antifraude no concreta con qué presupuesto contará ni cuántos inspectores y recursos adicionales se destinarán a reforzar este nuevo marco de control tributario.