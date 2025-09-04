FAKTURAZIOA
Nafarroak iruzurraren aurkako plan berria onartu du NaTicket ezarrita

Foru Gobernuak NaTicket izeneko programa bat aplikatuko du datozen hiru urteetan, Euskadiko Ticket Bairen antzeko sistema bat, fakturazioa denbora errealean kontrolatzeko.

Nafarroako Ekonomia eta Ogasun departamentuaren egoitza. Argazkia: Nafarroako Gobernua
EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak iruzur fiskalaren aurkako plan berria onartu du datozen hiru urteetarako. Berrikuntza nagusia NaTicket da, Euskadiko TicketBairen baliokidea, eta horren bidez berehala kontrolatu nahi da enpresen eta entitateen fakturazio guztia.

Jose Luis Arasti Ogasun sailburuak azpimarratu duenez, proiektua oraindik ere aurretiko fasean dago eta ez du ezartzeko data zehatzik, baina lurraldeari egokitutako berezitasun propioak izango ditu.

Sistema berri horretaz gain, planak kudeaketa erraztu nahi die edozein irregulartasun borondatez zuzendu nahi dutenei, iruzurra prebenitzeko modurik onena zergadunaren lankidetza dela kontuan hartuta.

Era berean, ikuskapenak indartzea eta delitu informatikoen ikerketan eta kriptoaktiboen kontrolean aurrera egitea aurreikusten du Foru Gobernuak. "Iruzurraren aurka borrokatzea funtsezko tresna da zerbitzu publikoei eusteko", azpimarratu du Arastik.

Oraingoz, iruzurraren aurkako planak ez du zehazten zer aurrekontu izango duen, ezta zenbat ikuskatzaile eta baliabide osagarri erabiliko diren zergak kontrolatzeko plan berri hori indartzeko.

