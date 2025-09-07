Las villavesas retomarán esta semana los paros

El comité de empresa de las villavesas ha vuelto a convocar esta semana paros parciales, para exigir la negociación de un convenio. En principio, estos paros se realizarán el martes, 9 de septiembre, y el jueves, 11 de septiembre.

Esta nueva convocatoria se sucede tras rechazar la propuesta planteada por el Tribunal Laboral de Navarra. Y es que, para la representación de los trabajadores, la propuesta es "insuficiente".

Por su parte, la empresa TCC Moventis ha sido muy crítica con la decisión, asegurando que el comité ha "impedido" a la plantilla votar la propuesta.

"La ciudadanía de Pamplona y Comarca merece un transporte público fiable y digno, y la plantilla merece que se respete su derecho a decidir en asamblea", subraya la TCC Moventis.

Según ha explicado la empresa, la propuesta trasladada por el tribunal "ampliaba las mejoras ya ofrecidas por la empresa" e incluía un incremento en los pluses nocturnos, entre otras cosas.