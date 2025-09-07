Villavesek lanuzteei ekingo diete berriro aste honetan
Hasiera batean, lanuzte partzial horiek asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.
Aste honetan, Villavesetako enpresa batzordeak lanuzte partzialak deitu ditu berriro, hitzarmena negoziatzea eskatzeko. Printzipioz, lanuzteak asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.
Deialdi hori Nafarroako Lan-arloko Epaitegiak egindako proposamena atzera bota ondoren egin dute; izan ere, langileen ordezkaritzari dagokionez, proposamena "ez da nahikoa".
Bestalde, TCC Moventis enpresa oso kritiko agertu da erabakiarekin, eta esan du batzordeak "galarazi" egin diela langileei proposamena bozkatzea.
"Iruñeko eta eskualdeko herritarrek garraio publiko fidagarria eta duina merezi dute, eta langileek merezi dute erabakitzeko duten eskubidea errespetatzea", azpimarratu du Moventis TCCk.
Enpresak azaldu duenez, epailearen proposamenak "enpresak eskainitako hobekuntzak gehiago hobetzen ditu", besteak beste, gaueko plusak handitzea jasotzen baitu.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
VTCak salatzeko protesta egingo du astelehenean Bilbon 200 taxik baino gehiagok osatuko duten karabana batek
Taxistek Uber eta Cabifyren gaineko kontrol eraginkorrak eskatzen dituzte. Bien bitartean, taxien federazioak horien erreibindikazioa babestu du, nahiz eta mobilizazioarekin bat egin ez.
Euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute hilaren 20an, Jaurlaritzak pentsioen osagarriari buruzko HELa baztertu ostean
EAEko pentsiodunek manifestazioa egingo dute Bilbon (Jesusen Bihotzetik, 18:00etan), Donostian (Boulevardetik, 12:00etan) eta Gasteizen (Artiumen plazatik, 12:00etan).
Etxebizitzen prezioa % 12,4 garestitu da urteko bigarren hiruhilekoan Euskadin, eta % 12 Nafarroan
Espainian, oro har, etxebizitzen prezioaren igoera urte arteko % 12,7an kokatu da. Etxebizitza motaren arabera, bigarren eskukoa % 12,8 garestitu da eta berria % 12,1.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onespena eman dio BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoari
Ikuskatzaileak uste du eskaintzaren baldintzak bat datozela indarrean dauden arauekin, eta nahikotzat jo du BBVAk aurkeztutako azalpen-liburuxkaren edukia.
Denis Itxaso: "EAEko biztanleriaren % 50 baino gehiago egongo da tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean urritik aurrera"
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburu Denis Itxasok esan du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartuta, sailburuaren arabera, Jaurlaritzaren helburua gaindituko da; EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. (Jatorrizkoa: Gaztelaniaz)
BetiOn arreta zerbitzuak langileen aurkako erasoak eta babes falta salatu ditu
Sindikatuek beharginen osasunarekin "ez jolasteko" eskatu diete enpresari eta Eusko Jaurlaritzari, eta protesta elkarretaratzea deitu dute irailaren 9rako.
Bilbo tentsio handiko eremu da jada
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) gaur argitaratu du Bilbo etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko agindua; alokairuen prezioa kontrolatzeko aukera emateaz gain, etxebizitza plan berezi bat martxan jartzea ahalbidetuko du izendapenak. Besteak beste, 2028rako 1.090 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da.
Nafarroak iruzurraren aurkako plana onartu du, NaTicket ezarrita
Foru Gobernuak NaTicket izeneko programa aplikatuko du hurrengo hiru urteetan, Euskadiko TicketBAI sistemaren antzekoa, fakturazioa unean-unean kontrolatzeko.
Ryanairrek % 2 murriztuko du Forondako hegaldi kopurua neguan, eta ez du jardungo Santiago, Vigo eta Tenerifeko aireportuetan
Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan. Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako 800.000 plazez gain.