Iruñeko garraioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Villavesek lanuzteei ekingo diete berriro aste honetan

Hasiera batean, lanuzte partzial horiek asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.

villavesa huelga greba EITB
Villavesa, Iruñeko garraio publikoa. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aste honetan, Villavesetako enpresa batzordeak lanuzte partzialak deitu ditu berriro, hitzarmena negoziatzea eskatzeko. Printzipioz, lanuzteak asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.

Deialdi hori Nafarroako Lan-arloko Epaitegiak egindako proposamena atzera bota ondoren egin dute; izan ere, langileen ordezkaritzari dagokionez, proposamena "ez da nahikoa".

Bestalde, TCC Moventis enpresa oso kritiko agertu da erabakiarekin, eta esan du batzordeak "galarazi" egin diela langileei proposamena bozkatzea.

"Iruñeko eta eskualdeko herritarrek garraio publiko fidagarria eta duina merezi dute, eta langileek merezi dute erabakitzeko duten eskubidea errespetatzea", azpimarratu du Moventis TCCk.

Enpresak azaldu duenez, epailearen proposamenak "enpresak eskainitako hobekuntzak gehiago hobetzen ditu", besteak beste, gaueko plusak handitzea jasotzen baitu.

Villavesetako greba mugagabeak aurrera jarraitzen du eta enpresa batzordeak ez du baztertu gutxieneko zerbitzuak ez betetzea
Gizartea Grebak Ekonomia Garraio publikoa Iruñea Nafarroa

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Entrevista en Radio Euskadi a Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxaso: "EAEko biztanleriaren % 50 baino gehiago egongo da tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean urritik aurrera"

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburu Denis Itxasok esan du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartuta, sailburuaren arabera, Jaurlaritzaren helburua gaindituko da;  EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. (Jatorrizkoa: Gaztelaniaz)

Gehiago kargatu