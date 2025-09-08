BALANCE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arteche aumenta su beneficio un 168 %, hasta casi 20 millones, en el primer semestre

Por ámbitos geográficos en los que opera, ha destacado el crecimiento registrado en la región Europa, Oriente Medio y África.
Sede de Arteche en Mungia. Foto: Arteche
Euskaraz irakurri: Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La empresa vizcaína Arteche, de equipos, componentes y soluciones para el sector de la energía, ha logrado en el primer semestre de 2025 un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento de un 168,5 % en relación a igual período del ejercicio anterior.

Los responsables de la empresa han presentado este lunes los resultados correspondientes a los seis primeros meses el año, un semestre "excelente, por delante de los objetivos marcados", según el primer ejecutivo de la firma, Alex Arteche.

En el período, Arteche logró unas ventas de 256,2 millones de euros, un 13,9 % superiores a las del primer semestre de 2024, situándose por encima del objetivo del 10 % fijado en sus guías financieras.

Por ámbitos geográficos en los que opera Arteche, ha destacado el crecimiento registrado en la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un 25,6 %.

Además, Arteche y Mondragon han anunciado la creación de Amets Power Electronics, en colaboración con el centro tecnológico Ikerlan, centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en electrónica de potencia. 

Energía Economía

Más noticias sobre economía

Entrevista en Radio Euskadi a Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Itxaso: "A partir de octubre estaríamos por encima del 50 % de la población vasca amparada por la zona tensionada de vivienda"

En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero de Vivienda y y Agenda Urbana del Gobierno Vasco Denis Itxaso ha confirmado la inclusión de Bilbao como zona tensionada de vivienda, y la posible incorporación de Vitoria-Gasteiz a la lista. Junto con la inclusión de otros municipios, según el consejero se sobrepasaría el objetivo del Gobierno Vasco de amparar al 50 % de la población vasca por esta figura de protección.

Cargar más