Arteche aumenta su beneficio un 168 %, hasta casi 20 millones, en el primer semestre

La empresa vizcaína Arteche, de equipos, componentes y soluciones para el sector de la energía, ha logrado en el primer semestre de 2025 un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento de un 168,5 % en relación a igual período del ejercicio anterior.



Los responsables de la empresa han presentado este lunes los resultados correspondientes a los seis primeros meses el año, un semestre "excelente, por delante de los objetivos marcados", según el primer ejecutivo de la firma, Alex Arteche.



En el período, Arteche logró unas ventas de 256,2 millones de euros, un 13,9 % superiores a las del primer semestre de 2024, situándose por encima del objetivo del 10 % fijado en sus guías financieras.



Por ámbitos geográficos en los que opera Arteche, ha destacado el crecimiento registrado en la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un 25,6 %.

Además, Arteche y Mondragon han anunciado la creación de Amets Power Electronics, en colaboración con el centro tecnológico Ikerlan, centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en electrónica de potencia.