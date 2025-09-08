BALANTZEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan

Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan izandako hazkundea nabarmendu du energia sektoreko enpresak.

Artecheren Mungiako egoitza. Argazkia: Arteche

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Arteche enpresak, energiaren sektorerako ekipoak, osagaiak eta irtenbideak ekoizten dituenak, 19,9 milioi euroko irabazi garbia lortu du 2025eko lehen seihilekoan, hau da, % 168,5eko hazkundea izan du aurreko ekitaldiko epe berarekin alderatuta.

Enpresaren arduradunek astelehen honetan aurkeztu dituzte urteko lehen sei hilabeteei dagozkien emaitzak, eta seihilekoa "bikaina" izan dela eta "ezarritako helburuen gainetik" daudela azpimarratu du Alex Arteche enpresaren buruak.

Aldi horretan, Artechek 256,2 milioi euroko salmentak lortu zituen, 2024ko lehen seihilekoan baino % 13,9 gehiago, finantza-gidetan ezarritako % 10eko helburuaren gainetik.

Artechek jarduten duen eremu geografikoa aintzat hartuta, Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan hazi da nagusiki.

Gainera, Artechek eta Mondragonek iragarri dute Amets Power Electronics sortu dutela, Ikerlan zentro teknologikoarekin lankidetzan, potentziako elektronikako soluzio berritzaileen garapenean oinarrituta. 

Energia Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Entrevista en Radio Euskadi a Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxaso: "EAEko biztanleriaren % 50 baino gehiago egongo da tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean urritik aurrera"

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburu Denis Itxasok esan du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartuta, sailburuaren arabera, Jaurlaritzaren helburua gaindituko da;  EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. (Jatorrizkoa: Gaztelaniaz)

Gehiago kargatu