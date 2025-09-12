EMPRESAS
El juez autoriza la compra de Astilleros Balenciaga a Abu Dhabi Ports y Premier Marine

De materializarse, la operación permitirá terminar con el concurso de acreedores en el que se sumergió la empresa zumaiarra en 2024.
Astilleros Balenciaga EFE
Astilleros Balenciaga es una de las empresas más emblemáticas de Zumaia. Foto de archivo: EFE.
EITB

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la compra de la unidad productiva de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio que forman el gigante del sector de transporte Abu Dhabi Port Group y Premiere Marine.  

La operación, que se ha acordado en 11,2 millones de euros, permitirá poner fin al concurso de acreedores en el que se había sumergido la empresa de Zumaia a finales de 2024.

Según el auto del juez, la oferta de Safeen Drydock (nombre del consorcio formado or Abu Dhabi Port y Premiere Marine) es la más adecuada, porque cumple con la satisfacción de los acreedores, la conservación de la actividad empresarial y preserva el empleo, entre otros.

Las negociaciones se han llevado discretamente desde primeros de año.

El Gobierno Vasco ha valorado positivamente la noticia, aunque ha pedido prudencia hasta el desenlace definitivo de la operación.

El consejero Mikel Jauregi ha afirmado que, de materializarse, “sería una gran noticia para Euskadi, nuestra industria, el sector naval, Zumaia y, sobre todo para los trabajadores de Balenciaga y sus familias”.

El consejero ha valorado positivamente las condiciones de la propuesta “tanto desde el punto de vista del mantenimiento del empleo como desde el punto de vista económico y de actividad a futuro”.

