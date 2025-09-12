ENPRESAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak Balenciaga ontziola erosteko baimena eman die Abu Dhabi Port eta Premier Marine enpresei

Eragiketa gauzatzen bada, 2024tik indarrean dagoen hartzekodunen konkurtsoari amaiera eman ahal izango dio Zumaiako enpresak.

Astilleros Balenciaga EFE
Balenciaga ontziola Zumaiako enpresa enblematikoenetako bat da. Artxiboko argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Merkataritza Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak baimena eman dio Abu Dhabi Port Group eta Premiere Marine garraio-sektoreko enpresek osatutako partzuergoari Balenciaga ontziolaren ekoizpen-unitatea erosteko.

Eragiketa 11,2 milioi eurotan adostu da, eta 2024ko amaieratik Zumaiako enpresan indarrean dagoen hartzekodunen konkurtsoari amaiera ematea ahalbidetuko luke.

Epailearen autoaren arabera, Safeen Drydocken eskaintza (Abu Dhabi Port eta Premiere Marine partzuergoaren izena) da egokiena hartzekodunen gogobetetzea, enpresa-jardueraren kontserbazioa eta enpleguaren mantentzea betetzen dituelako, besteak beste.

Salerosketa proposamenaren negoziazioak diskretuki burutu dira urte hasieratik.

Eusko Jaurlaritzak positibotzat jo du albistea, baina zuhurtzia eskatu du erosketa burutu arte.

Mikel Jauregi sailburuak adierazi duenez, gauzatuz gero, "oso berri ona izango litzateke Euskadirentzat, eta baita ere gure industriarentzat, euskal ontzigintzarentzat, Zumaiarentzat eta, nola ez, Balenciagako langileentzat eta haien familientzat”.

Sailburuak positibotzat jo ditu proposamenaren baldintzak, "bai lanpostuei eustearen ikuspegitik, bai ekonomiaren eta etorkizuneko industria-jardueraren ikuspegitik".

Enpresaburuak Zumaia Lana Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

Gehiago kargatu