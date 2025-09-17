La Audiencia de Álava ha sobreseído las denuncias contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, mientras que las deja abiertas contra 2 de los 19 investigados.



Se investigaban presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, a raíz de diversas denuncias, incluida una de la Fiscalía, por posibles filtraciones de exámenes a opositores concretos en los procesos selectivos para facultativos médicos derivados de la OPE.



Eran 19 las especialidades médicas y las personas investigadas. Según el auto hecho público hoy, se sobreseen la acusaciones contra 17 personas, y solo quedarán abiertas diligencias, que se van a devolver al juzgado para que siga investigando, contra dos personas, de la especialidad de Cirugía Plástica.



Las presuntas irregularidades en esta OPE, en la que participaron 72 500 personas, motivaron la dimisión del consejero, Jon Darpón, y llevaron a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.