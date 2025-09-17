OSAKIDETZA OPOSIZIOAK
Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik

Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita utzi ditu.

Dokumentuak zaintzearen eta sekretuak urratzearen ustezko desleialtasun-delituak ikertzen ari ziren, Lan Eskaintza Publikotik eratorritako mediku fakultatiboentzako hautaketa-prozesuetan oposiziogileei azterketak filtratu zizkietelako hainbat salaketaren ondorioz (Fiskaltzaren salaketa bat barne).

19 ziren espezialitate medikoak eta ikertutako pertsonak. Gaur argitaratutako autoaren arabera, 17 lagunen aurkako akusazioak artxibatu dira, eta eginbideak baino ez dira irekita geratuko. Horiek epaitegira itzuliko dira, ikertzen jarrai dezan, Kirurgia Plastikoko espezialitateko bi pertsonaren aurka.

72.500 pertsonak parte hartu zuten azterketa horretan.  Ustezko irregulartasunek Jon Darpon sailburuaren dimisioa eragin zuten, eta Osakidetzak hiru kategoriatako bost azterketa errepikatu behar izan zituen.

