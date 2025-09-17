Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik
Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.
Dokumentuak zaintzearen eta sekretuak urratzearen ustezko desleialtasun-delituak ikertzen ari ziren, Lan Eskaintza Publikotik eratorritako mediku fakultatiboentzako hautaketa-prozesuetan oposiziogileei azterketak filtratu zizkietelako hainbat salaketaren ondorioz (Fiskaltzaren salaketa bat barne).
19 ziren espezialitate medikoak eta ikertutako pertsonak. Gaur argitaratutako autoaren arabera, 17 lagunen aurkako akusazioak artxibatu dira, eta eginbideak baino ez dira irekita geratuko. Horiek epaitegira itzuliko dira, ikertzen jarrai dezan, Kirurgia Plastikoko espezialitateko bi pertsonaren aurka.
72.500 pertsonak parte hartu zuten azterketa horretan. Ustezko irregulartasunek Jon Darpon sailburuaren dimisioa eragin zuten, eta Osakidetzak hiru kategoriatako bost azterketa errepikatu behar izan zituen.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia bereganatzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.
Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari
Langile publikoek astean bi egunetan jardun ahal izango dute lan-modalitate horretan. Gainera, telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa behar bezala ematen dela bermatzen bada.
Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Hala, "70.000 langilerentzako lana bermatzen da", eta bultzada esanguratsua dakar enpleguarentzat eta egonkortasun ekonomikoarentzat. Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria nahi zuen, 18.000 MWetara iristeko.
Zenbateko potentzia elektrikoa behar du Euskadik?
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak 6.000 MW gehiago eskatu ditu bere sarean, helburu industrialak eta deskarbonizazioa betetzeko.
Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakundeek gazteentzako lehen etxebizitza eskuratzeko abalen programa jarri dute abian
Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da. Finantzatu beharreko etxebizitzen erosketa-prezioa ezin izango da 340.000 eurotik gorakoa izan.
Albiste izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Euskal gehiengo sindikalak pentsiodunen mobilizazioarekin bat egin du Herri Ekimen Legegilea izapidetzea eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde ere mobilizatuko dira irailaren 20an EAJri eta PSE-EEri beren jarrera "zuzentzeko" eta gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko ekimena izapidetzea eskatzeko.
Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko bilera izan du Jauregik Espainiako Energia idazkariarekin
Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin batzartu da Jauregi, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioari buruz eta horrek Euskadin izango duen eraginaz mintzatzeko.
Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela
Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute.