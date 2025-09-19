169 profesionales de Medicina se incorporan este mes a plazas de difícil cobertura en Osakidetza
El Servicio Vasco de Salud ha comenzado este mes la incorporación de 169 profesionales de Medicina de Familia, Pediatría, Psiquiatría y Psiquiatría Infantil a las plazas de difícil cobertura adjudicadas en la última OPE. El objetivo es garantizar la estabilidad en aquellos centros de salud y consultorios donde resulta más complicado cubrir las vacantes, ya sea en zonas rurales, en turnos de tarde o en puntos de atención continuada (PAC).
Del total de plazas ofertadas, 130 corresponden a Medicina de Familia, 21 a Pediatría, 12 a Psiquiatría extrahospitalaria y 6 a Psiquiatría Infantil, de las que dos han quedado vacantes. Por territorios, se han adjudicado 100 puestos en Bizkaia, 35 en Gipuzkoa y 34 en Araba.
Se trata del primer proceso selectivo de estas características que impulsa Osakidetza. Además de cubrir las necesidades asistenciales, la convocatoria incluye incentivos para favorecer la permanencia de las y los profesionales en los puestos catalogados como de difícil cobertura.
La estabilización de la plantilla es una de las prioridades de Osakidetza en esta legislatura. Junto a esta OPE, también ha concluido recientemente la de Estabilización 20-21-22, la mayor en la historia del servicio, con 7.642 puestos ofertados. Asimismo, a finales de este año está prevista la convocatoria de una nueva OPE ordinaria, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, con más de 4.000 plazas. Los exámenes se celebrarán en 2026 y se aplicará un modelo de selección renovado para agilizar los procesos.
El PIB aumenta un 2,2 % en Euskadi, en el segundo trimestre de 2025
El crecimiento en términos interanuales ha sido de un 1,4 %, esto es, un total de 14 035 puestos de trabajo netos más que el segundo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat.
Así será la ampliación de los aeropuertos vascos a partir de 2027
Loiu, Foronda, Hondarribia y Noain contarán con mejoras en sus instalaciones dentro del plan de inversiones 2027-2031 de Aena, con una inversión global de 13 millones de euros.
Amnistía Internacional exige a CAF que abandone el proyecto del tren ligero de Jerusalén
La ONG denuncia que la ampliación de las líneas de tranvía contribuye a consolidar asentamientos israelíes ilegales y a la anexión de Jerusalén Este.
Convocan una huelga indefinida en la empresa Maderas de Llodio a partir del 22 de septiembre
En un comunicado, el comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.
Las familias vascas gastan 4207 € en hostelería, récord en su presupuesto familiar
El gasto medio de los hogares de Euskadi se mantuvo estable en 2024, pero el ocio y la restauración siguen ganando peso frente a alimentación, transporte y enseñanza.
La Audiencia archiva las denuncias contra 17 médicos por filtraciones en la OPE de Osakidetza
La Audiencia de Álava ha sobreseído las denuncias contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo 2016-2017 del Servicio Vasco de Salud, mientras que las ha dejado abiertas contra 2 de los 19 investigados.
El Gobiernos Vasco tratará de cerrar este miércoles el traspaso de subsidios de desempleo con el Gobierno español
La consejera de Autogobierno ha mostrado su confianza en que "hayan tenido tiempo suficiente", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.
El Gobierno Vasco retomará el teletrabajo a partir de enero de 2026
El personal público podrá desarrollar esta modalidad laboral durante dos días a la semana. Además, el decreto amplía esta modalidad a todo el personal que tenga tareas que puedan desarrollarse desde el teletrabajo, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio público.
Euskadi consigue aumentar un 40 % su potencia eléctrica actual y superará los 16 000 megavatios de capacidad
Con esta ampliación "se garantiza el trabajo para 70 000 personas", lo que representa un impulso significativo para el empleo y la estabilidad económica. El Gobierno Vasco había solicitado 6000 megavatios de capacidad adicional, para alcanzar los 18 000 MW.