OSASUNA
Urte amaierarako 4.000 plaza baino gehiagoko lan eskaintza publikoa deitzea aurreikusten du Osakidetzak

Lehen Mailako Atentzioan betetzen zailak diren 169 plazaren esleipena amaitzen ari da Osakidetza, landa-eremuetako, arratsaldeko txandetako eta EAGko asistentzia indartzeko. 

TERESA ESTEVE MEDIKUA DOCTORA EFE
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hilabete honetan, Euskal Osasun Zerbitzua Familia Medikuntzako, Pediatriako, Psikiatriako eta Haur Psikiatriako 169 profesional sartzen hasi da esleitu diren plaza zailetan. Helburua da egonkortasuna bermatzea betetzea zaila den osasun-zentroetan eta kontsultategieta: landa-eremuetan,arratsaldeko txandetan eta etengabeko arretako guneetan (EAG).

Eskainitako plazetatik 130 familia-medikuntzari dagozkio, 21 pediatriari, 12 ospitalez kanpoko psikiatriari eta 6 haur-psikiatriari; horietatik bi hutsik geratu dira. Lurraldeka, 100 lanpostu esleitu dira Bizkaian, 35 Gipuzkoan eta 34 Araban.

Ezaugarri horiek dituen eta Osakidetzak bultzatzen duen lehen hautaketa-prozesua da. Asistentzia-beharrak betetzeaz gain, deialdiak pizgarriak ezartzen ditu profesionalek betetzen zailak diren lanpostuetan jarrai dezaten.

Plantilla egonkortzea da Osakidetzaren lehentasunetako bat legegintzaldi honetan. Eskaintza publiko honekin batera, duela gutxi amaitu da 20-21-22 Egonkortze Plana ere, zerbitzuaren historiako handiena, 7.642 lanpostu eskainita. Era berean, urte honen amaieran ohiko LEP berri baterako deialdia aurreikusita dago, 2023, 2024 eta 2025 urteei dagokiena, 4.000 plaza baino gehiagorekin. Azterketak 2026an egingo dira eta hautaketa-eredu berri bat aplikatuko da prozesuak arintzeko.

