Urte amaierarako 4.000 plaza baino gehiagoko lan eskaintza publikoa deitzea aurreikusten du Osakidetzak
Lehen Mailako Atentzioan betetzen zailak diren 169 plazaren esleipena amaitzen ari da Osakidetza, landa-eremuetako, arratsaldeko txandetako eta EAGko asistentzia indartzeko.
Hilabete honetan, Euskal Osasun Zerbitzua Familia Medikuntzako, Pediatriako, Psikiatriako eta Haur Psikiatriako 169 profesional sartzen hasi da esleitu diren plaza zailetan. Helburua da egonkortasuna bermatzea betetzea zaila den osasun-zentroetan eta kontsultategieta: landa-eremuetan,arratsaldeko txandetan eta etengabeko arretako guneetan (EAG).
Eskainitako plazetatik 130 familia-medikuntzari dagozkio, 21 pediatriari, 12 ospitalez kanpoko psikiatriari eta 6 haur-psikiatriari; horietatik bi hutsik geratu dira. Lurraldeka, 100 lanpostu esleitu dira Bizkaian, 35 Gipuzkoan eta 34 Araban.
Ezaugarri horiek dituen eta Osakidetzak bultzatzen duen lehen hautaketa-prozesua da. Asistentzia-beharrak betetzeaz gain, deialdiak pizgarriak ezartzen ditu profesionalek betetzen zailak diren lanpostuetan jarrai dezaten.
Plantilla egonkortzea da Osakidetzaren lehentasunetako bat legegintzaldi honetan. Eskaintza publiko honekin batera, duela gutxi amaitu da 20-21-22 Egonkortze Plana ere, zerbitzuaren historiako handiena, 7.642 lanpostu eskainita. Era berean, urte honen amaieran ohiko LEP berri baterako deialdia aurreikusita dago, 2023, 2024 eta 2025 urteei dagokiena, 4.000 plaza baino gehiagorekin. Azterketak 2026an egingo dira eta hautaketa-eredu berri bat aplikatuko da prozesuak arintzeko.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
BPGa % 2,2 handitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan
Eustatek zabaldutako datuen arabera, urte arteko hazkundea % 1,4koa izan da, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu dira aurten.
Horrelakoa izango da 2027tik aurrera egingo den euskal aireportuen handitzea
Loiuk, Forondak, Hondarribiak eta Noainek hobekuntzak egingo dituzte instalazioetan, Aenaren 2027-2031 inbertsio-planaren barruan, 13 milioi euroko inbertsio globalarekin.
Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAFi
Gobernuz Kanpoko Erakundeak salatu duenez, tranbia-lineak zabaltzeak legez kanpoko asentamendu israeldarrak sendotzen eta Jerusalem ekialdea anexionatzen laguntzen du.
Greba mugagabea deitu dute Maderas de Llodio enpresan irailaren 22tik aurrera
Ohar batean, enpresa-batzordeak salatu du enpresak "ekoizpenaren % 40 beste lantokietara eramateko asmoa" iragarri duela. "Horrek deslokalizazioa suposatzen du, Madelas de Llodioko lantegiaren eta gure eskualdearen etorkizuna arriskuan jartzen duena".
EAEko familiek inoiz baino gehiago gastatu dute ostalaritzan, 4.207 euro
Euskadiko etxeetako batez besteko gastua egonkor mantendu zen 2024an, baina aisiak eta jatetxeek pisua hartzen jarraitzen dute elikaduraren, garraioaren eta irakaskuntzaren aldean.
Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik
Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.
Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia bereganatzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.
Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari
Langile publikoek astean bi egunetan jardun ahal izango dute lan-modalitate horretan. Gainera, telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa behar bezala ematen dela bermatzen bada.
Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Hala, "70.000 langilerentzako lana bermatzen da", eta bultzada esanguratsua dakar enpleguarentzat eta egonkortasun ekonomikoarentzat. Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria nahi zuen, 18.000 MWetara iristeko.