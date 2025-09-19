Así será la ampliación de los aeropuertos vascos a partir de 2027
Los aeropuertos vascos afrontarán una transformación en los próximos años dentro del plan de inversiones que Aena ha diseñado para el periodo 2027-2031. En total, se destinarán 13 millones de euros para modernizar las infraestructuras y dar respuesta al aumento previsto de tráfico aéreo.
El Aeropuerto de Bilbao será el que experimente más cambios, ya que se prevé ampliar la terminal por ambos lados y ensanchar el procesador central. Estas actuaciones permitirán acoger a un mayor número de aviones y facilitar el embarque de más viajeros, además de habilitar nuevas ventanillas de facturación.
En el Aeropuerto Foronda de Vitoria-Gasteiz se proyecta un recrecido de pista y la mejora del área terminal, con el objetivo de optimizar tanto la operativa como la calidad de los servicios. El de Hondarribia también verá reformadas sus salas de embarque, mientras que en Noain se prevén actuaciones en el campo de vuelo y plataforma, además de mejoras en seguridad, accesos, urbanización y acometidas.
Con este plan, Aena busca reforzar la capacidad y seguridad de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, garantizando su adaptación a las necesidades de los próximos años.
El PIB aumenta un 2,2 % en Euskadi, en el segundo trimestre de 2025
El crecimiento en términos interanuales ha sido de un 1,4 %, esto es, un total de 14 035 puestos de trabajo netos más que el segundo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat.
Amnistía Internacional exige a CAF que abandone el proyecto del tren ligero de Jerusalén
La ONG denuncia que la ampliación de las líneas de tranvía contribuye a consolidar asentamientos israelíes ilegales y a la anexión de Jerusalén Este.
Convocan una huelga indefinida en la empresa Maderas de Llodio a partir del 22 de septiembre
En un comunicado, el comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.
Las familias vascas gastan 4207 € en hostelería, récord en su presupuesto familiar
El gasto medio de los hogares de Euskadi se mantuvo estable en 2024, pero el ocio y la restauración siguen ganando peso frente a alimentación, transporte y enseñanza.
La Audiencia archiva las denuncias contra 17 médicos por filtraciones en la OPE de Osakidetza
La Audiencia de Álava ha sobreseído las denuncias contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo 2016-2017 del Servicio Vasco de Salud, mientras que las ha dejado abiertas contra 2 de los 19 investigados.
El Gobiernos Vasco tratará de cerrar este miércoles el traspaso de subsidios de desempleo con el Gobierno español
La consejera de Autogobierno ha mostrado su confianza en que "hayan tenido tiempo suficiente", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.
El Gobierno Vasco retomará el teletrabajo a partir de enero de 2026
El personal público podrá desarrollar esta modalidad laboral durante dos días a la semana. Además, el decreto amplía esta modalidad a todo el personal que tenga tareas que puedan desarrollarse desde el teletrabajo, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio público.
Euskadi consigue aumentar un 40 % su potencia eléctrica actual y superará los 16 000 megavatios de capacidad
Con esta ampliación "se garantiza el trabajo para 70 000 personas", lo que representa un impulso significativo para el empleo y la estabilidad económica. El Gobierno Vasco había solicitado 6000 megavatios de capacidad adicional, para alcanzar los 18 000 MW.
¿Cuánta potencia eléctrica necesita Euskadi?
El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad reclama 6000 MW más en su red para cumplir objetivos industriales y de descarbonización.