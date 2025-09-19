Así será la ampliación de los aeropuertos vascos a partir de 2027

Los aeropuertos vascos afrontarán una transformación en los próximos años dentro del plan de inversiones que Aena ha diseñado para el periodo 2027-2031. En total, se destinarán 13 millones de euros para modernizar las infraestructuras y dar respuesta al aumento previsto de tráfico aéreo.

El Aeropuerto de Bilbao será el que experimente más cambios, ya que se prevé ampliar la terminal por ambos lados y ensanchar el procesador central. Estas actuaciones permitirán acoger a un mayor número de aviones y facilitar el embarque de más viajeros, además de habilitar nuevas ventanillas de facturación.

En el Aeropuerto Foronda de Vitoria-Gasteiz se proyecta un recrecido de pista y la mejora del área terminal, con el objetivo de optimizar tanto la operativa como la calidad de los servicios. El de Hondarribia también verá reformadas sus salas de embarque, mientras que en Noain se prevén actuaciones en el campo de vuelo y plataforma, además de mejoras en seguridad, accesos, urbanización y acometidas.

Con este plan, Aena busca reforzar la capacidad y seguridad de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, garantizando su adaptación a las necesidades de los próximos años.