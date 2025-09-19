INBERTSIOA
Horrelakoa izango da 2027tik aurrera egingo den euskal aireportuen handitzea

Loiuk, Forondak, Hondarribiak eta Noainek hobekuntzak egingo dituzte instalazioetan, Aenaren 2027-2031 inbertsio-planaren barruan, 13 milioi euroko inbertsio globalarekin.

Loiuko aireportua. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Aenak 2027-2031 aldirako diseinatu duen inbertsio-planaren barruan, euskal aireportuak eraldatuko dira datozen urteetan. Guztira, 13 milioi euro bideratuko dira azpiegiturak modernizatzeko eta aurreikusitako aire-trafikoaren hazkundeari erantzuteko.

Bilboko aireportua izango da aldaketa gehien izango dituena; izan ere, terminala bi aldeetatik zabaltzea eta prozesadore zentrala zabaltzea aurreikusten dute. Jarduera horiei esker, hegazkin gehiago hartuko dira eta bidaiari gehiago ontziratzea erraztuko da, fakturazio-leihatila berriak jartzeaz gain.

Vitoria-Gasteizko Foronda aireportuan pista handitzea eta terminala hobetzea aurreikusten dute, zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea optimizatzeko helburuarekin. Hondarribikoan ere bere ontziratze-gelak eraberrituko dira, eta Noainen, berriz, hegaldi- eta plataforma-eremuan jarduketak egitea aurreikusten dute, segurtasuna, sarbideak, urbanizazioa eta hartuneak hobetzeaz gain.

Plan horren bidez, Aenak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako aireportuen gaitasuna eta segurtasuna indartu nahi ditu, datozen urteetako beharretara egokitzea bermatuz.

