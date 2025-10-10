Estafas
Así funciona la nueva verificación bancaria que promete frenar las estafas online

Los bancos han empezado a avisar al usuario si el nombre del destinatario no coincide con el IBAN, una medida que busca cortar de raíz el fraude por transferencias.
Nueva verificación bancaria
Euskaraz irakurri: Horrela funtzionatzen du online iruzurrak geldiaraziko dituela agintzen duen banku-egiaztapen berriak
author image

EITB

Última actualización

Las transferencias bancarias están cambiando. A partir de ahora, los bancos comprobarán que el nombre del beneficiario coincida con el número de cuenta (IBAN) antes de ejecutar una operación. Si hay discrepancias, el cliente verá una alerta en pantalla.

La medida forma parte del nuevo Reglamento Europeo de Pagos Instantáneos, en vigor desde este mes, y tiene un objetivo claro: evitar que los estafadores se aprovechen de errores o engaños en los datos del destinatario.

Hasta ahora, las entidades procesaban las transferencias basándose únicamente en el IBAN, incluso si el nombre no coincidía. Ese vacío facilitaba fraudes cada vez más comunes, como el phishing o la suplantación de proveedores.

Con el nuevo sistema, conocido como Verification of Payee (VoP), el banco alertará al usuario antes de enviar el dinero. No bloquea el pago, pero da una segunda oportunidad para revisar la información y evitar transferencias a cuentas falsas.

Las entidades que no apliquen correctamente este control podrían tener que reembolsar el dinero en caso de fraude, según recoge la nueva normativa europea.

Expertos del sector destacan que la medida “acerca a Europa a un modelo de pagos más seguro y transparente”, aunque advierten de que la verificación no sustituye la precaución del usuario.

