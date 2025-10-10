Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria
Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.
Banku-transferentziak aldatzen ari dira. Hemendik aurrera, eragiketa bat egin aurretik, bankuek egiaztatu egingo dute onuradunaren izena eta kontu zenbakia (IBAN) bat datozela. Bat ez badatoz, bezeroak alerta bat ikusiko du pantailan.
Neurri hori Berehalako Ordainketen Europako Araudi berriaren parte da, eta hilabete honetatik dago indarrean. Helburu argia du: iruzurgileak hartzailearen datuetan egindako akatsez edo engainuez ez baliatzea.
Orain arte, IBAN kodean soilik oinarrituta prozesatzen zituzten transferentziak erakundeek, baita izena bat ez bazetorren ere. Hutsune horrek gero eta ohikoagoak ziren iruzurrak errazten zituen, hala nola phishing-a edo hornitzaileen ordezkapena.
Veriation of Payee (VoP) izenarekin ezagutzen den sistema berriarekin, bankuak erabiltzailea ohartaraziko du dirua bidali aurretik. Ez du ordainketa blokeatuko, baina bigarren aukera bat emango dio informazioa berrikusteko eta transferentziak kontu faltsuetara egitea saihesteko.
Europako araudi berriak jasotzen duenez, kontrol hori behar bezala aplikatzen ez duten erakundeek dirua itzuli beharko dute, iruzurra gertatuz gero.
Sektoreko adituek azpimarratu dute neurriak “ordainketa-eredu seguruago eta gardenago batera hurbiltzen duela Europa”, baina ohartarazi dute egiaztapena ez dela erabiltzailearen arduraren ordezkoa.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiak konpainiaren 56 enpleguak Euskadin mantentzea ekarriko duen operazioa baimendu du, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz".
Estatuan, EAEn sortu dira abuztuan enpresa berri gehien, % 24,1eko hazkundearekin
Guztira, 201 enpresa sortu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu dute. Sozietate mugatu gisa sortu dira guztiak.
SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du
2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.
Gaur amaituko da Sabadelleko akziodunek BBVAren eskaintza onartu ala ez erabakitzeko epea
Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, Sabadelleko akzioen % 50 trukatu dituzte, baina Sabadellek esan du ez direla % 30era heldu.
"Iaz, azoka egin eta hilabetera, enpresen % 35ek esan ziguten kontratazioak edo elkarrizketak izaten ari zirela"
Donostian, Enplegu Azoka egiten ari dira, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren eskutik. Gipuzkoako Ganberako Ezagutzaren Kudeaketa Arloko zuzendari Ana Ugalderen hitzetan, azoka aukera "zoragarria" da langabetuentzat zein ibilbide profesionala aldatu nahi dutenentzat, eta azokan bertan lana topatzeko aukerak daudela erantsi du.
LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko
Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.
Oronak lantegi berri bat eraikitzeko 60 milioi euroko inbertsioa egingo du Hernaniko lurretan
Orona enpresak 60.000 metro koadroko lur-eremua erosi duela iragarri du, igogailuen sektorean ariko diren 150 lanpostu sortzeko helburuz.
Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.
Gasteizko lorezainak gaur itzuli dira lanera, sei hilabete baino gehiago greban egon ondoren
Akordioa sinatu berri eta hura eskuetan zutela, pozik atera ziren atzo Lan Harremanen egoitzatik. Enviser enpresarekin itxitako akordioak langileen gehiengoaren babesa lortu du, eta % 25eko soldata-igoera eta lanaldia murriztea jasotzen ditu, besteak beste.