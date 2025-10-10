Iruzurrak
Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria

Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Banku-transferentziak aldatzen ari dira. Hemendik aurrera, eragiketa bat egin aurretik, bankuek egiaztatu egingo dute onuradunaren izena eta kontu zenbakia (IBAN) bat datozela. Bat ez badatoz, bezeroak alerta bat ikusiko du pantailan.

Neurri hori Berehalako Ordainketen Europako Araudi berriaren parte da, eta hilabete honetatik dago indarrean. Helburu argia du: iruzurgileak hartzailearen datuetan egindako akatsez edo engainuez ez baliatzea.

Orain arte, IBAN kodean soilik oinarrituta prozesatzen zituzten transferentziak erakundeek, baita izena bat ez bazetorren ere. Hutsune horrek gero eta ohikoagoak ziren iruzurrak errazten zituen, hala nola phishing-a edo hornitzaileen ordezkapena.

Veriation of Payee (VoP) izenarekin ezagutzen den sistema berriarekin, bankuak erabiltzailea ohartaraziko du dirua bidali aurretik. Ez du ordainketa blokeatuko, baina bigarren aukera bat emango dio informazioa berrikusteko eta transferentziak kontu faltsuetara egitea saihesteko.

Europako araudi berriak jasotzen duenez, kontrol hori behar bezala aplikatzen ez duten erakundeek dirua itzuli beharko dute, iruzurra gertatuz gero.

Sektoreko adituek azpimarratu dute neurriak “ordainketa-eredu seguruago eta gardenago batera hurbiltzen duela Europa”, baina ohartarazi dute egiaztapena ez dela erabiltzailearen arduraren ordezkoa.

