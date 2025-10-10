El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en agosto en Euskadi fue de 201, lo que supone un aumento interanual del 24,1 % y sitúa a la Comunidad Autónoma Vasca como la comunidad autónoma con mayor dinamismo empresarial , según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Las 201 empresas creadas en CAV en agosto suscribieron un capital de 9,7 millones de euros y todas ellas adoptaron la fórmula de una sociedad limitada.



Hubo además 69 compañías que redujeron capital y 68 que se disolvieron: 52 lo hicieron de manera voluntaria, 7 por fusión y las 9 restantes por otras causas.



En el conjunto del Estado español en agosto se crearon 7118 sociedades, lo que supone un aumento del 3,4 % en comparación con el mismo mes de 2024, y se disolvieron 1279 empresas, un 6,2 % menos.