Enpresak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAE izan zen abuztuan enpresa berri gehien sortu zituen erkidegoa, % 24,1eko hazkundearekin

Guztira, 201 enpresa sortu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu zuten. Sozietate mugatu gisa sortu ziren guztiak.

trabajador langilea trabajo lana paro langabezia talgo rivabellosa efe
author image

EITB

Azken eguneratzea

201 merkataritza sozietate berri sortu ziren abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, % 24,1 hazi zen enpresa berrien kopurua 2024tik 2025era. Bada, EAE izan zen abuztuan enpresa dinamismo handiena izan zuen erkidegoa, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.

201 enpresa horiek 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu zuten, eta guztiak sozietate mugatu gisa sotu ziren.

Bestalde, 69 konpainiak kapitala murriztu zuten, eta 68 desegin egin ziren: horietatik 52 borondatez desegin ziren, 7 fusioz eta 9 beste arrazoi batzuengatik.

Espainiar Estatuan, orotara, 7118 sozietate sortu ziren abuztuan, hau da, % 3,4ko igoera izan zen 2024ko abuztuko datuekin alderatuta, eta 1279 enpresa desegin ziren, aurreko urtean baino % 6,2 gutxiago.

 

Enpresaburuak Lana Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

LAB STEILAS ELKARRETARATZEA PALESTINA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko

Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.  
Gehiago kargatu