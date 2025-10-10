EAE izan zen abuztuan enpresa berri gehien sortu zituen erkidegoa, % 24,1eko hazkundearekin
Guztira, 201 enpresa sortu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu zuten. Sozietate mugatu gisa sortu ziren guztiak.
201 merkataritza sozietate berri sortu ziren abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, % 24,1 hazi zen enpresa berrien kopurua 2024tik 2025era. Bada, EAE izan zen abuztuan enpresa dinamismo handiena izan zuen erkidegoa, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.
201 enpresa horiek 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu zuten, eta guztiak sozietate mugatu gisa sotu ziren.
Bestalde, 69 konpainiak kapitala murriztu zuten, eta 68 desegin egin ziren: horietatik 52 borondatez desegin ziren, 7 fusioz eta 9 beste arrazoi batzuengatik.
Espainiar Estatuan, orotara, 7118 sozietate sortu ziren abuztuan, hau da, % 3,4ko igoera izan zen 2024ko abuztuko datuekin alderatuta, eta 1279 enpresa desegin ziren, aurreko urtean baino % 6,2 gutxiago.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du
2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.
Gaur amaituko da Sabadelleko akziodunek BBVAren eskaintza onartu ala ez erabakitzeko epea
Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, Sabadelleko akzioen % 50 trukatu dituzte, baina Sabadellek esan du ez direla % 30era heldu.
"Iaz, azoka egin eta hilabetera, enpresen % 35ek esan ziguten kontratazioak edo elkarrizketak izaten ari zirela"
Donostian, Enplegu Azoka egiten ari dira, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren eskutik. Gipuzkoako Ganberako Ezagutzaren Kudeaketa Arloko zuzendari Ana Ugalderen hitzetan, azoka aukera "zoragarria" da langabetuentzat zein ibilbide profesionala aldatu nahi dutenentzat, eta azokan bertan lana topatzeko aukerak daudela erantsi du.
LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko
Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.
Oronak lantegi berri bat eraikitzeko 60 milioi euroko inbertsioa egingo du Hernaniko lurretan
Orona enpresak 60.000 metro koadroko lur-eremua erosi duela iragarri du, igogailuen sektorean ariko diren 150 lanpostu sortzeko helburuz.
Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.
Gasteizko lorezainak gaur itzuli dira lanera, sei hilabete baino gehiago greban egon ondoren
Akordioa sinatu berri eta hura eskuetan zutela, pozik atera ziren atzo Lan Harremanen egoitzatik. Enviser enpresarekin itxitako akordioak langileen gehiengoaren babesa lortu du, eta % 25eko soldata-igoera eta lanaldia murriztea jasotzen ditu, besteak beste.
Red Electricak "premiazko neurriak" eskatu ditu, beste itzalaldi bat eragin dezaketen tentsio aldaketak atzemanda
Azken bi asteotan, sare-elektrikoan hainbat gorabehera atzeman dituzte, tartean, "tentsioaren bat bateko aldaketak". Horrek, "argindar eskariaren edota eskaintzaren deskonexioa" eragin dezake, eta sare-elektriko osoa desegonkortu.
Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du
Planak aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere.