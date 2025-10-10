Hoy finaliza el periodo de aceptación de la opa del BBVA sobre el Sabadell

Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta esta medianoche para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

El resultado de la oferta pública de adquisición (opa) se conocerá el próximo 17 de octubre. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé anunciar ese día el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.

Para poder realizar la operación, BBVA mantendrá abiertas algunas de sus oficinas hasta medianoche. En Euskadi estarán abiertas las sucursales de la Gran Vía de Bilbao y de la Avenidad de la Libertad de San Sebastián.

El banco que preside Carlos Torres estima que la oferta superará "ampliamente" el umbral del 50 % necesario para culminar con éxito la operación, mientras que el Sabadell ve más posible que la aceptación no alcance el 30 %, lo que supondría el fracaso de la opa y la ausencia de canje de acciones.

Existe, no obstante, una tercera posibilidad: si la aceptación se sitúa entre el 30 % y el 50 %, el BBVA podría optar por quedarse con la cuota de acciones que acudan al canje y, en ese caso, estaría obligado a presentar una segunda opa en efectivo por el resto del capital. En ese escenario, los accionistas del Sabadell tendrían una segunda oportunidad de cambiar sus títulos a un precio al que debería dar su visto bueno la CNMV.

Horas antes de que finalice el plazo, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha asegurado que las cifras de aceptación de la opa de BBVA, que esta entidad eleva al 50 %, son "voluntaristas", ya que sus propias estimaciones indican que apenas "rozan el 30 %".

González Bueno, que en todo momento ha defendido que habrá una segunda opa, ha restado importancia al día después en caso de llevarse a cabo la operación y ha puesto el foco en lo realmente importante, que son los accionistas del Sabadell, y ha asegurado que en todo caso a la entidad "le queda cuerda para rato".



