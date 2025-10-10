EEP
Gaur amaituko da Sabadelleko akziodunek BBVAren eskaintza onartu ala ez erabakitzeko epea

Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, Sabadelleko akzioen % 50 trukatu dituzte, baina Sabadellek esan du ez direla % 30era heldu.

MADRID, 08/10/2025.- Sucursal del banco BBVA (i) y del Sabadell (d) en Madrid, este miércoles. La opa del BBVA sobre el Sabadell, cuyo plazo de aceptación finaliza este viernes, ya tiene algunos ganadores: los bancos de inversión, asesores y abogados contratados para el proceso, y las agencias que se han hecho cargo de las millonarias campañas de publicidad que han jalonado el proceso. Una opa que ha durado 17 meses desde que se inició, y que podría extenderse aún más si el BBVA no consigue el 50 % y se aventura a lanzar una segunda, es una importante fuente de ingresos para las firmas que intervienen, así como para la proyección de su imagen. EFE/ Javier Lizon
Banco Sabadelleko akziodunek gauerdira arteko epea dute BBVAk proposatutako akzio trukea onartzen duten ala ez erabakitzeko. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Banco Sabadelleko akziodunek gauerdira arteko epea dute BBVAk proposatutako akzioen trukea onartzen duten ala ez erabakitzeko.

Urriaren 17an jakingo da emaitza, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) egun horretan emango baitu ezagutzera Sabadelleko zenbat akzio trukatu dituzten BBVAren tituluak eskuratzeko.

Erabiltzaileek operazioa egin ahal izateko, BBVAk gaurdirarte izango ditu zabalik hainbat bulego. Euskadin irekita egongo dira Bilboko Kale Nagusiko bulegoa eta Donostiako Askatasunaren Hiribideko bulegoa.

Carlos Torres buru duen bankuaren arabera, eskaintzak "nabarmen" gaindituko du operazioa arrakastaz burutzeko behar den % 50eko muga. Sabadelleko ordezkariek, berriz, esan dute ez direla % 30era iritsiko.

Hala ere, badago hirugarren aukera bat: onarpena % 30 eta % 50 artekoa bada, BBVAk trukea onartu duten akzioen kuotarekin geratzea erabaki dezake, eta, kasu horretan, beste opa bat aurkeztu beharko luke gainerakoak eskuratzeko. Egoera horretan, Sabadelleko akziodunek bigarren aukera izango lukete beren tituluak aldatzeko, eta CNMVk prezio horri eman beharko lioke oniritzia.

Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, akzioen % 50 trukatu dituzte, eta Sabadellek dio ez direla % 30era heltzen.

Gonzalez Buenok beste opa baten alde egin du, eta arreta Sabadelleko akziodunengan jarri du. Nolanahi ere, erakundeak "denbora behar du", horren hitzetan.

