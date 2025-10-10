CONTRATO
La compañía guipuzcoana SAPA Transmission suministrará el sistema de transmisión del vehículo blindado del Ejército norteamericano

De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos, pudiendo suministrar 7000 unidades en los próximos años.
EUROPA PRESS
Euskaraz irakurri: SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak Armada iparramerikarraren ibilgailu blindatuaren transmisio-sistema hornituko du
author image

EITB

Última actualización

Sapa y General Dynamics han anunciado este viernes que SAPA Transmission se encargará de suministrar el sistema de transmisión del 'next gen' del Ejército norteamericano, cuyas primeras unidades de este vehículo blindado se están entregando actualmente y cuyo inicio de producción en serie está previsto para el año 2028.

En virtud de este contrato, la compañía vasca de tecnologías de movilidad y sistemas de generación y gestión de potencia eléctrica proporcionará el sistema de transmisión de los nuevos blindados del ejército de Tierra de Estados Unidos, según ha indicado en un comunicado.

De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos, pudiendo suministrar 7000 unidades en los próximos años.

Durante los últimos 20 años, la compañía ha participado en un total de 17 programas, tanto en Estados Unidos como en el Estado español.

Además, la empresa vasca contempla su expansión en Europa a partir de 2026.


