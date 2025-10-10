KONTRATUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du

2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.

EUROPA PRESS

SAPA Transmission-ek AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du

 

author image

EITB

Azken eguneratzea

SAPA eta General Dynamics enpresek ostiral honetan iragarri dutenez, SAPA Transmission arduratuko da AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egiteaz. Horien lehen unitateak entregatzen ari dira jada, eta serieko ekoizpena 2028an hastea aurreikusi dute.

Kontratu horren arabera, mugikortasun teknologiak eta potentzia elektrikoa sortzeko eta kudeatzeko sistemak lantzen dituen euskal konpainiak AEBko Lurreko Armadaren ibilgailu blindatu berrien transmisio sistema egingo du, ohar baten bidez jakitera eman dutenez.

2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.

Azken 20 urteetan, 17 programatan parte hartu du SAPA Transmissionek, bai AEBn, bai Espainiako Estatuan.

2026tik aurrera Europan hedatzea aurreikusi du konpainia gipuzkoarrak.

Gipuzkoa Enpresaburuak Ameriketako Estatu Batuak Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

LAB STEILAS ELKARRETARATZEA PALESTINA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko

Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.  
Gehiago kargatu