El Consejo de Estudiantes de EHU se suma al paro del 15 de octubre por Palestina

En un comunicado, el Consejo de Estudiantes ha detallado que el paro académico se convoca con el objetivo de facilitar la participación en las movilizaciones que reclamarán el fin de la violencia y la protección de los derechos humanos del pueblo palestino.
upv-ehu-leioa-irekia

Campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa. Foto de archivo: Irekia

Euskaraz irakurri: EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du Palestinaren alde urriaren 15erako deitutako lanuzte orokorrarekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco (EHU) ha aprobado la convocatoria de paro académico para este miércoles, 15 de octubre, en todos los campus, en el marco de las movilizaciones para denunciar el "genocidio del pueblo palestino". 

El acuerdo, adoptado por mayoría cualificada del Consejo de Estudiantes, reconoce el "derecho de los estudiantes a la defensa de sus derechos y al ejercicio de sus reivindicaciones y protestas académicas".  

Según ha informado el Consejo de Estudiantes en un comunicado, el paro académico se convoca con el objetivo de "facilitar la participación" en las movilizaciones convocadas para esa jornada. 

Ha destacado asimismo el papel "esencial" del estudiantado como motor social y político en la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional. 

Además, ha llamado al conjunto del estudiantado y el resto de la comunidad universitaria a participar en las movilizaciones del 15 de octubre "con un espíritu crítico, convivencia y respeto". 

