LAB, CC. OO. y Steilas convocan un paro de cuatro horas por Palestina para el 15 de octubre

Los sindicatos LAB, CC. OO., Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru han anunciado la convocatoria de un paro general en Hegoalde en demanda del fin del genocidio en Palestina y la suspensión de toda relación comercial con Israel.



En una nota, las citadas centrales han señalado que será una jornada de "lucha, de movilización y asambleas de trabajadores" en los distintos centros de trabajo.



La iniciativa está abierta a todos los sindicatos que deseen participar en la misma, según han indicado.

Estamos trabajando para ampliar la información