Movilización
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

LAB, CC. OO. y Steilas convocan un paro de cuatro horas por Palestina para el 15 de octubre

En una nota, las citadas centrales han señalado que será una jornada de "lucha, de movilización y asambleas de trabajadores" en los distintos centros de trabajo.
SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- Miles de personas han participado en una manifestación propalestina este miercoles, en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
Imagen de la manifestación de San Sebastián
author image

EITB

Última actualización

Los sindicatos LAB, CC. OO., Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru han anunciado la convocatoria de un paro general en Hegoalde en demanda del fin del genocidio en Palestina y la suspensión de toda relación comercial con Israel.

En una nota, las citadas centrales han señalado que será una jornada de "lucha, de movilización y asambleas de trabajadores" en los distintos centros de trabajo.

La iniciativa está abierta a todos los sindicatos que deseen participar en la misma, según han indicado.

Estamos trabajando para ampliar la información

Palestina Huelgas Sindicato LAB Sindicatos CCOO STEILAS Trabajo Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Ana del Val
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
Cargar más