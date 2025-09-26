Sindikatuek lanuzte orokorra deitu dute Palestinaren alde urriaren 15erako Hego Euskal Herrian
Ohar batean, LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek adierazi dute "borroka, mobilizazioa eta langileen batzarrak" izango direla Hego Euskal Herriko lantokietan.
LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek lanuzte orokorra deitu dute Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan langile klase osoak palestinar herriari elkartasuna adierazteko eta Israel Gazan egiten ari den "genozidioa" salatzeko.
Sindikatu deitzaileek ohar batean azaldu dutenez, "borroka eta mobilizazio" egun hori irekita dago bertan parte hartu nahi duten sindikatu guztientzat, eta, ildo horretan, aurreratu dute datorren astean argitaratuko dituztela deitzaileen zerrenda osoa eta jardunaldiaren xehetasunak.
Aurreratu dutenez, deialdi horren helburua da "langile klase osoak palestinar herriari elkartasuna adieraztea" eta Israel, AEBko Gobernuaren laguntzarekin, egiten ari den genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak salatzea.
Ekimen horrekin, halaber, "Zisjordanian gertatzen ari den lurralde palestinarraren etengabeko kolonizazioa eta horrek langile palestinarren lan eta bizi baldintzetan dituen ondorio larriak" salatu nahi dituzte, baita "Gazako genozidioaren berehalako amaiera" eskatu ere. Bukatzeko, "Palestinaren okupazioa eta kolonizazioa amaituko duen eta palestinar herriak askatasunean bizitzeko duen eskubidea bermatuko duen ebazpen integral bat" aldarrikatuko dute.
Era berean, patronalari eta erakundeei galdegingo diete Israelgo Estatuarekin merkataritza-harreman guztiak eteteko, "genozidio baten kontura ezin delako negozioa egin".
Gizarteari buruzko albiste gehiago
San Fermin Txikito jaiak hasi dira Iruñeko Alde Zaharrean
Zinegotzi txikiek bota dute txupinazoa Nafarroako hiriburuko Alde Zaharreko klaretarren elizako teilatutik. Gaurtik igandera bitartean, jardueraz betetako agenda izango dute herritarrek eta bisitariek.
Eusko Jaurlaritzak Es-Alert sistemaren eraginkortasuna probatuko du urriaren 2an
Balmasedan eta inguruetan egingo da proba. Udalerri horretan kokatutako gailuetan alarma soinu bat entzungo da, eta testu-mezu bat zabalduko da. Mezuak probat bat dela adieraziko du, eta ez benetako arrisku-egoera bat.
Amaitzear da inoiz egin den mahats bilketarik laburrena
Eguraldiak eta mildiu gaitzak baldintzatuta, uzta ez da oparoa izan, baina amaitzear den bilketa labur honetan jasotako mahatsa oso kalitate onekoa omen da.
Zupiriak salaketa jartzeko eskatu die Bernedoko udalekuetako haurren familiei, deliturik dagoela uste badute
PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Segurtasun sailburuari, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.
Nolako kontrolak pasa behar dituzte udalekuek?
Bernedoko udalekuen inguruan sortutako polemikaren ostean, horiek bete beharreko baldintzen inguruko eztabaida piztu da.
Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan
Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera, udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.
Bernedoko udalekuen erabiltzaileak: 'Dutxatzen gintuzten bitartean, monitoreak ere biluzik zeuden'
Duela 16 urte Bernedoko udalekuetan egon ziren bi neskaren testigantzak jaso ditugu. Haien esanetan, euren garaian jada gertatzen ziren salatutako gertakariak.
Gizon batek bikotekide ohia hiru egunez atxiki du Gasteizko etxebizitza batean eta eraso egin dio
Gizona atxilotu egin dute agindu judizial bat urratzea eta bikotekideari lesioak egitea egotzita.
Erdi Aroko Azoka egingo dute asteburuan Gasteizen
Aurten lehen aldiz, Erdi Aroko kanpamentua Falerina lorategian jarriko dute, eta jarduerak egongo dira bertan egun osoan zehar. Gune horretan, bandoen arteko borrokak, tailerrak eta Erdi Aroko jarduera parte-hartzaileak egingo dira.