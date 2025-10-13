LANUZTE OROKORRA PALESTINAREN ALDE

EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du Palestinaren alde urriaren 15erako deitutako lanuzte orokorrarekin

Ikasle Kontseiluak ohar batean azaldu duenez, indarkeriaren amaiera eta herri palestinarraren giza eskubideen babesa eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute lanuztea etenaldi akademikoa.

EHUko Leioako campusa. Artxiboko argazkia: Irekia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gehiengo sindikalak datorren asteazkenerako (urriak 15) Palestinaren alde deitutako lanuzte orokorrarekin bat egin du EHUko Ikasle Kontseiluak, "egun horretan herri palestinarraren genozidioa salatzeko egingo diren mobilizazioen esparruan". 

Ikasle Kontseiluak astelehen honetan ohar bidez jakinarazi duenez, erabakia Ikasle Kontseiluaren gehiengo kualifikatuak onartu du, "ikasleek beren eskubideak defendatzeko eta beren aldarrikapen eta protesta akademikoak egiteko eskubidea" dutela aitortzen duen Ikasleen Araudiari jarraituz. 

Lanuztearekin bat egitearen arrazoia "indarkeriaren amaiera eta herri palestinarraren giza eskubideen babesa eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea" dela azpimarratu dute.  

Halaber, Kontseiluak nabarmendu du ikasleek funtsezko zeregina dutela giza eskubideen, bakearen eta nazioarteko justiziaren defentsan, eragile sozial eta politiko gisa. 

Azkenik, EHUko Ikasle Kontseiluak dei egiten die ikasleei eta unibertsitateko komunitateko gainerako kideei urriaren 15eko mobilizazioetan parte hartzera, "espiritu kritiko, bizikidetza eta errespetuarekin". 

Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.  
