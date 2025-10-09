GENOZIDIOA, GAZAN
LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko

LAB STEILAS ELKARRETARATZEA PALESTINA
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.  

STEILAS lab sindikatua Palestina Israel Manifestazioak Ekonomia

