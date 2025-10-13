El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) ha confirmado que la recaudación fiscal de este año superará las expectativas, alcanzando un 1,9 % por encima de lo presupuestado. En cuanto a 2026, la previsión es una subida de ingresos fiscales del 5,2 %, lo que permitirá una recaudación total de 21.130 millones de euros, con incrementos significativos en todos los territorios vascos.

La cifra de ingresos de 2025 se sitúa en 20.092 millones, lo que supone un aumento del 9,7% respecto al año anterior, impulsado por la buena marcha del empleo y la economía. Sin embargo, se ha registrado una caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades, debido a la reducción de beneficios empresariales, lo que ha afectado principalmente a las grandes empresas.

A pesar de este descenso, los responsables políticos han subrayado la importancia de apoyar a las empresas, especialmente en un contexto económico global incierto. Las diputaciones vascas ya han acordado sus aportaciones para 2026, que alcanzarán los 14.143 millones, con un reparto según coeficientes territoriales.

En cuanto al impacto de la reforma fiscal, se espera una reducción de 335 millones en la recaudación para 2026, aunque se destaca que esta disminución beneficiará directamente a la sociedad. A pesar de los desafíos globales, los responsables institucionales han expresado confianza en el futuro económico, asegurando que los presupuestos para el próximo año permitirán seguir con políticas expansivas de inversión.