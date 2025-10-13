Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du aurrenekoz bere historian
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Finantzen Euskal Kontseiluak (EFK) baieztatu du aurtengo zerga-bilketak aurreikuspenak gaindituko dituela, eta aurrekontuan jasotakoa baino % 1,9 handiagoa izango dela. Era berean, 2026an ere zerga-sarreren % 5,2ko igoera aurreikusten da. Horri esker, 21.130 milioi euro bilduko dira guztira, eta igoera nabarmenak izango dira euskal lurralde guztietan.
Enpleguaren eta ekonomiaren martxa onak bultzatuta, 2025eko diru-sarreren kopurua 20.092 milioikoa izan da; alegia, aurreko urtean baino % 9,7 gehiago. Hala ere, jaitsi da sozietateen gaineko zerga-bilketa, enpresen mozkinak murriztu direlako, eta horrek batez ere enpresa handiei eragin die.
Horrenbestez, arduradun politikoek azpimarratu dute enpresei lagundu beharraren garrantzia, batez ere bizi dugun ezegonkortasun testuinguru ekonomiko globalean. Euskal Autonomia Erkidegoko aldundiek dagoeneko adostu dituzte 2026rako ekarpenak, 14.143 milioira iritsiko direnak, lurralde-koefizienteen araberako banaketarekin.
Zerga-erreformaren eraginari dagokionez, aldiz, 2026rako 335 milioi euro gutxiago biltzea espero da. Horrek gizarteari zuzenean mesede egingo diola dio CVFk.
Erakundeko arduradunek adierazi dute etorkizun ekonomikoan konfiantza dutela, eta ziurtatu dute hurrengo urterako aurrekontuek ahalbidetuko dutela inbertsio-politika hedakorrekin jarraitzea.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Urriaren 15eko greba orokorrerako gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak
Lan Sailak sinatu agindua, eta asteazken honetan argitaratu da. Horretan, funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak ostiralean argitaratuko du BBVAren eskaintzari buruzko emaitza
Baliteke BBVA Sabadell erosteko eskaintza publikoa egitera behartzea, besteak beste.
Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean
Garraio publikoko langileen % 50,6k egin dute grebaren alde; sei botoko aldeagatik gailendu da aukera hori. TCC enpresak ohartarazi du ez duela negoziatuko lanuztea bertan behera utzi arte.
Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiak konpainiaren 56 enpleguak Euskadin mantentzea ekarriko duen operazioa baimendu du, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz".
Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria
Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.
Estatuan, EAEn sortu dira abuztuan enpresa berri gehien, % 24,1eko hazkundearekin
Guztira, 201 enpresa sortu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu dute. Sozietate mugatu gisa sortu dira guztiak.