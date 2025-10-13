Zerga-bilketa
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du aurrenekoz bere historian

Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.

EFE

Finantzen Euskal Kontseilua. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Finantzen Euskal Kontseiluak (EFK) baieztatu du aurtengo zerga-bilketak aurreikuspenak gaindituko dituela, eta aurrekontuan jasotakoa baino % 1,9 handiagoa izango dela. Era berean, 2026an ere zerga-sarreren % 5,2ko igoera aurreikusten da. Horri esker, 21.130 milioi euro bilduko dira guztira, eta igoera nabarmenak izango dira euskal lurralde guztietan.

Enpleguaren eta ekonomiaren martxa onak bultzatuta, 2025eko diru-sarreren kopurua 20.092 milioikoa izan da; alegia, aurreko urtean baino % 9,7 gehiago. Hala ere, jaitsi da sozietateen gaineko zerga-bilketa, enpresen mozkinak murriztu direlako, eta horrek batez ere enpresa handiei eragin die.

Horrenbestez, arduradun politikoek azpimarratu dute enpresei lagundu beharraren garrantzia, batez ere bizi dugun ezegonkortasun testuinguru ekonomiko globalean. Euskal Autonomia Erkidegoko aldundiek dagoeneko adostu dituzte 2026rako ekarpenak, 14.143 milioira iritsiko direnak, lurralde-koefizienteen araberako banaketarekin.

Zerga-erreformaren eraginari dagokionez, aldiz, 2026rako 335 milioi euro gutxiago biltzea espero da. Horrek gizarteari zuzenean mesede egingo diola dio CVFk.

Erakundeko arduradunek adierazi dute etorkizun ekonomikoan konfiantza dutela, eta ziurtatu dute hurrengo urterako aurrekontuek ahalbidetuko dutela inbertsio-politika hedakorrekin jarraitzea.

