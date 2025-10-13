Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025

Los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2025 "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación", según ha anunciado este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias.

En su comunicado, la institución escandinava ha precisado que una mitad del galardón corresponde al economista Joel Mokyr, de la Universidad Northwestern, en EEUU, "por haber identificado los prerrequisitos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico".

Asimismo, la otra mitad corresponde conjuntamente al economista francés Philippe Aghion, del Collège de France e INSEAD, en Francia, y The London School of Economics & Political Science, en Reino Unido; así como al canadiense Peter Howitt, de la Universidad Brown, en EEUU, "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa".

"El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento", ha afirmado John Hassler, presidente del Comité del premio en Ciencias Económicas.

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

El importe del premio completo en 2025 asciende a un total de 11 millones de coronas suecas (994 410 euros).