Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel Saria

Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialari horiek saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".

Premio Nobel 2025 Economia

2025eko Ekonomiako Nobel Sariaren hiru irabazleak. Argazkia: @NobelPrize

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025eko Ekonomiaren Nobel saria Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ekonomialariek jasoko dute, "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik", Suediako Zientzien Errege Akademiak gaur goizean iragarri duenez.

Erakundearen arabera, sariaren erdia Joel Mokyr ekonomilari estatubatuarrari dagokio "aurrerapen teknologikoen bitartez hazkunde iraunkorrerako aurrebaldintzak identifikatzeagatik".

Halaber, beste erdia Philippe Aghion ekonomilari frantziarrarentzat eta Peter Howitt kanadarrarentzat da, "suntsipen sortzailearen bidez hazkunde iraunkorraren teoria garatzeagatik". 

Epaimahaiaren iritziz, sarituen lanak agerian uzten du hazkunde ekonomiko iraunkorra ezin dela egintzat eman: "Suntsipen sortzailaren azpian dauden mekanismoak defenditu behar ditugu geldialdia eragozteko". 

Ekonomiako Nobela gisa ezaguna dena ez dago Alfred Nobelen ondarean, 1968an ezarri baitzuen Suediako Riksbanken banku zentralak, erakundearen 300. urteurrenean, eta 1969an eman zuten lehen aldiz. 

Mundu mailako aintzatespenaz gain, 11 milioi koroa suediar (994.410 euro inguru) jasoko dute saridunek.

