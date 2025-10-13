Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel Saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialari horiek saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
2025eko Ekonomiaren Nobel saria Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ekonomialariek jasoko dute, "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik", Suediako Zientzien Errege Akademiak gaur goizean iragarri duenez.
Erakundearen arabera, sariaren erdia Joel Mokyr ekonomilari estatubatuarrari dagokio "aurrerapen teknologikoen bitartez hazkunde iraunkorrerako aurrebaldintzak identifikatzeagatik".
Halaber, beste erdia Philippe Aghion ekonomilari frantziarrarentzat eta Peter Howitt kanadarrarentzat da, "suntsipen sortzailearen bidez hazkunde iraunkorraren teoria garatzeagatik".
Epaimahaiaren iritziz, sarituen lanak agerian uzten du hazkunde ekonomiko iraunkorra ezin dela egintzat eman: "Suntsipen sortzailaren azpian dauden mekanismoak defenditu behar ditugu geldialdia eragozteko".
Ekonomiako Nobela gisa ezaguna dena ez dago Alfred Nobelen ondarean, 1968an ezarri baitzuen Suediako Riksbanken banku zentralak, erakundearen 300. urteurrenean, eta 1969an eman zuten lehen aldiz.
Mundu mailako aintzatespenaz gain, 11 milioi koroa suediar (994.410 euro inguru) jasoko dute saridunek.
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du Palestinaren alde urriaren 15erako deitutako lanuzte orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar batean azaldu duenez, indarkeriaren amaiera eta herri palestinarraren giza eskubideen babesa eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute lanuztea etenaldi akademikoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak ostiralean argitaratuko du BBVAren eskaintzari buruzko emaitza
Baliteke BBVA Sabadell erosteko eskaintza publikoa egitera behartzea, besteak beste.
Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean
Garraio publikoko langileen % 50,6k egin dute grebaren alde; sei botoko aldeagatik gailendu da aukera hori. TCC enpresak ohartarazi du ez duela negoziatuko lanuztea bertan behera utzi arte.
Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiak konpainiaren 56 enpleguak Euskadin mantentzea ekarriko duen operazioa baimendu du, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz".
Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria
Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.
Estatuan, EAEn sortu dira abuztuan enpresa berri gehien, % 24,1eko hazkundearekin
Guztira, 201 enpresa sortu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu dute. Sozietate mugatu gisa sortu dira guztiak.
SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du
2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.
Gaur amaituko da Sabadelleko akziodunek BBVAren eskaintza onartu ala ez erabakitzeko epea
Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, Sabadelleko akzioen % 50 trukatu dituzte, baina Sabadellek esan du ez direla % 30era heldu.
"Iaz, azoka egin eta hilabetera, enpresen % 35ek esan ziguten kontratazioak edo elkarrizketak izaten ari zirela"
Donostian, Enplegu Azoka egiten ari dira, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren eskutik. Gipuzkoako Ganberako Ezagutzaren Kudeaketa Arloko zuzendari Ana Ugalderen hitzetan, azoka aukera "zoragarria" da langabetuentzat zein ibilbide profesionala aldatu nahi dutenentzat, eta azokan bertan lana topatzeko aukerak daudela erantsi du.