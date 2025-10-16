Los jardineros de Hondarribia inician una huelga indefinida
Los ocho jardineros subcontratados por el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Hondarribia han iniciado este jueves una huelga indefinida ante la negativa de la nueva empresa, subcontrata U.T.E Hondarribia Lorezaintza, para aplicar el convenio.
Según ha explicado el sindicato ELA, tras meses de huelga en 2023, la plantilla consiguió consensuar en agosto del 2023 un acuerdo de fin de huelga que posteriormente, en julio del 2024, se plasmó en un Convenio colectivo que "está registrado y publicado hace ya más de un año".
Así, ha apuntado que estas condiciones se plasmaron en los pliegos que el Ayuntamiento publicó para la nueva adjudicación que fue otorgada a la empresa U.T.E Hondarribia Lorezaintza. Sin embargo, la empresa "se niega a aplicar el convenio".
Ante esta situación "insostenible", los jardineros han decidido ejercer su derecho a la huelga para exigir el cumplimiento "efectivo" del convenio colectivo y reclamar el "respeto" a sus derechos laborales.
Para visibilizar su reivindicación, los trabajadores han convocado una serie de concentraciones que se llevarán a cabo a las 11:00 horas frente al Consistorio hondarribiarra los días 17, 20, 21, 22 y 23 de octubre. Además, el viernes 24 se realizará una caravana de coches por las calles de la localidad.
