LAN-ESKUBIDEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hondarribiko lorezainek greba mugagabea hasi dute

Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek hitzarmen kolektiboa "benetan" betetzea eskatzen dute, eta beren lan-eskubideak "errespetatzea".

JARDINEROS-VITORIA-HUELGA-JARDIN-EFE
Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiko Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek greba mugagabea hasi dute, Hondarribia Lorezaintza azpikontratak hitzarmena aplikatzeari uko egin diolako.

ELA sindikatuak azaldu duenez, 2023an hilabete luzez greba egin ondoren, 2023ko abuztuan greba amaitzeko akordioa lortu zuten langileek. Ondoren, 2024ko uztailean, hitzarmen kolektibo batean gauzatu zen, eta "duela urtebete baino gehiago erregistratu eta argitaratu zen".

Hala, Udalak adierazi du baldintza horiek Hondarribia Lorezaintza enpresari eman zitzaion esleipen berrirako argitaratu zituen pleguetan islatu zirela, baina enpresak "ez du hitzarmena aplikatu nahi".

Egoera "jasanezin" horren aurrean, lorezainek grebarako eskubidea erabiltzea erabaki dute, hitzarmen kolektiboa "benetan" bete dadila eskatzeko eta beren lan-eskubideak "errespeta" daitezela galdegiteko.

Euren errebindikazioa ikusarazteko, langileek elkarretaratzeak deitu dituzte urriaren 17, 20, 21, 22 eta 23an, 11:00etan, Hondarribiako udaletxearen aurrean. Gainera, ostiralean, hilak 24, auto-karabana bat egingo da herriko kaleetan zehar.

Hondarribia Grebak Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu