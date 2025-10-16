Hondarribiko lorezainek greba mugagabea hasi dute
Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek hitzarmen kolektiboa "benetan" betetzea eskatzen dute, eta beren lan-eskubideak "errespetatzea".
Hondarribiko Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek greba mugagabea hasi dute, Hondarribia Lorezaintza azpikontratak hitzarmena aplikatzeari uko egin diolako.
ELA sindikatuak azaldu duenez, 2023an hilabete luzez greba egin ondoren, 2023ko abuztuan greba amaitzeko akordioa lortu zuten langileek. Ondoren, 2024ko uztailean, hitzarmen kolektibo batean gauzatu zen, eta "duela urtebete baino gehiago erregistratu eta argitaratu zen".
Hala, Udalak adierazi du baldintza horiek Hondarribia Lorezaintza enpresari eman zitzaion esleipen berrirako argitaratu zituen pleguetan islatu zirela, baina enpresak "ez du hitzarmena aplikatu nahi".
Egoera "jasanezin" horren aurrean, lorezainek grebarako eskubidea erabiltzea erabaki dute, hitzarmen kolektiboa "benetan" bete dadila eskatzeko eta beren lan-eskubideak "errespeta" daitezela galdegiteko.
Euren errebindikazioa ikusarazteko, langileek elkarretaratzeak deitu dituzte urriaren 17, 20, 21, 22 eta 23an, 11:00etan, Hondarribiako udaletxearen aurrean. Gainera, ostiralean, hilak 24, auto-karabana bat egingo da herriko kaleetan zehar.
