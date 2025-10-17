DESEMPLEO
Euskadi cierra el tercer trimestre con una tasa de paro del 6,8 % y 12 500 personas más sin empleo

En el último año, las personas ocupadas han aumentado en 8400 y la tasa de paro ha retrocedido 4 décimas porcentuales, del 7,2 % al 6,8 %.
Euskaraz irakurri: EAEko langabezia tasa % 6,8ra igo da hirugarren hiruhilekoan, 12.500 langabe gehiago zenbatuta
EITB

Última actualización

La tasa de paro de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se ha situado en el 6,8 % en el tercer trimestre de 2025, 1,1 puntos más que el segundo trimestre, (12 500 personas desempleadas más), según datos elaborados por Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. 

La población ocupada desciende en 4100 personas, y la tasa de actividad, calculada sobre la población de 16 y más años, aumenta 3 décimas porcentuales respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 56,3 % en el tercer trimestre de 2025. 

El número de personas paradas se estima en 73 600 y la cifra de personas ocupadas se sitúa en 1 006 300 en el tercer trimestre. 

La tasa de paro femenina ha subido 1,2 puntos porcentuales, hasta situarse en el 7,3 % y la masculina, un punto hasta el 6,3 %. Entre la juventud de 16 a 24 años la tasa de paro se sitúa en el 14 %, 1,6 décimas porcentuales más que en el trimestre anterior. 

Por territorios históricos, en Bizkaia se produce un aumento de la tasa de paro de 1,2 puntos porcentuales, situándose en el 7,9 %. En Álava, la tasa de paro se sitúa en el 7,5 %, 1 punto y 9 décimas porcentuales más que el segundo trimestre. En Gipuzkoa, asciende la tasa de paro en 6 décimas porcentuales y se sitúa en el 4,7 %. 

La tasa de ocupación más alta es la de Gipuzkoa, con un 72,9 %, 7 décimas porcentuales menos que el trimestre anterior; en segundo lugar, se sitúa Álava con un 71,9 %, disminuyendo en 8 décimas porcentuales; por último, en Bizkaia la tasa de ocupación baja 6 décimas hasta situarse en el 70 %. 

Por sectores, la población ocupada en la CAV disminuye en el sector servicios (0,5 %) y en la construcción (2,3 %). Por el contrario, aumenta en el sector primario(6,5 %) y en la industria (0,1 %). 

Paro Trabajo Comunidad Autonóma Vasca Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Economía

