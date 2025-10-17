EAEko langabezia tasa % 6,8ra igo da hirugarren hiruhilekoan, 12.500 langabe gehiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (8.400 landun gehiago), eta langabezia tasa % 7,2tik % 6,8ra murriztu da.
Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasa % 6,8koa izan da aurtengo hirugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino 1,1 puntu handiagoa (12.500 langabe gehiago), Eustat Euskal Estatistika Institutuak bildutako datuen arabera.
Landunen kopuruak behera egin du (4.100 landun gutxiago), eta jarduera-tasa (16 urteko eta gehiagoko biztanleak kontuan hartuta) hiru hamarren igo da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, % 56,3koa baita.
Hori horrela, 73.600 langabe eta 1.010.400 landun daude.
Aurreko hiruhileko datuekin alderatuta, langabeziak gora egin du gizonen eta emakumeen artean. Gizonezko langabeen tasa puntu bat igo da, % 6,3ra, eta emakumeena, 1,2 puntu, % 7,3ra. Gazteen (16-24 urte) langabezia tasa, berriz, % 14ra igo da, 1,6 puntu gora eginda.
Datuak lurraldez lurralde aztertuta, eta azken hiruhileko datuekin alderatuta, langabezia tasa 1,2 puntu igo da Bizkaian, % 7,9raino, 0,6 puntuko igoera izan du Gipuzkoan, % 4,7raino, eta % 7,5ekoa izan da Araban, aurreko hiruhilekoan baino 1,9 puntu handiagoa.
Gipuzkoak du okupazio tasa altuena (% 72,7), eta Araba (% 71,9) eta Bizkaia (% 70) daude ondoren.
Sektoreka, landunen kopuruak behera egin du zerbitzuen sektorean (% 0,5) eta eraikuntzan (% 2,3), eta gora egin du lehen sektorean (% 6,5) eta industrian (% 0,1).
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri
Sabadellen gaineko EEPren bidea amaitu ostean, lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zen akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiakor eta errotua izatea ona eta beharrezkoa" dela nabarmendu du, bai Euskadiko bai Kataluniako ekonomientzat.
Torresek ez du dimititzeko asmorik, BBVAk Sabadell erosteko ahaleginak porrot egin arren
BBVAko presidenteak azaldu duenez, administrazio kontseiluak hartu ditu erabaki guztiak, eskaintza aurkeztearena barne.
EAEko langabezia tasa % 5,7ra jaitsi da bigarren hiruhilekoan, 13.200 langabe gutxiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (17.600 pertsona gehiago), eta langabezia tasa % 7,5etik % 5,7ra murriztu da.
% 10etik gora igo dira BBVAren akzioak burtsan, eta % 6 jaitsi dira Sabadellenak
Irekiera saioan, zehazki, % 10,59 igo dira BBVAren akzioak, 17,35 euroraino.
BBVAk ez du Sabadellen kapitalaren % 26a lortu, eta amaitutzat eman du bankua erosteko eskaintza publikoa
Sabadellen 4,8376 akzioren truke bankuaren akzio berri bat entregatu behar zuen eskaintza indarrik gabe geratu da.
Hondarribiko lorezainek greba mugagabea hasi dute
Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek hitzarmen kolektiboa "benetan" betetzea eskatzen dute, eta beren lan-eskubideak "errespetatzea".
Palestinaren aldeko grebak eta lanuzteek "jarraipen zabala" izan dute, batik bat Hezkuntzan eta industrian
Sindikatuetako iturriek esandakoaren arabera, industrian "eragin handia" izan du, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian. Hezkuntzan, jarraipena % 60koa izan da sektore publikoan eta % 80koa Ikastolen sarean. Eusko Jaurlaritzaren arabera, sare publikoko irakasleen jarraipena % 42koa izan da.
110.000 pertsona baino gehiago irten dira kalera Bilbon, Iruñean, Donostian eta Gasteizen, Palestinaren alde
LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru sindikatuek manifestazio bateratuak eta oso jendetsuak egin dituzte hiriburuetan eguerdian. ELAk, bere aldetik, egin ditu mobilizazioak eta elkarretaratzeak.
Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian, Gazako genozidioa salatzeko
Milaka pertsonak parte hartu dute Hego Euskal Herrian sindikatuek eta hainbat gizarte taldek Palestinako herriari babesa adierazteko eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko asteazken honetarako deitu dituzten lanuzteetan eta mobilizazioetan.