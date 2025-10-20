Santano confirma que analizarán una vía alternativa del TAV que no cruce la sierra de Aralar
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado este lunes en Bilbao que se van a realizar catas para analizar una nueva opción para la conexión de la ‘Y Vasca’ con el tramo de Navarra, distinta a las dos que han estado en la mesa hasta ahora (desde Vitoria-Gasteiz o desde Ezkio-Itsaso atravesando la sierra de Aralar). La tercera opción plantea bordear la sierra en lugar de cruzarla.
El secretario de Estado ha explicado que, por el momento, "no hay nada descartado porque el estudio informativo no se ha cerrado" y que los dos trazados que se planteaban inicialmente "siguen estando sobre la mesa".
En relación a esta tercera opción, ha informado que “no es la propuesta de atravesar Aralar por el macizo central, sino que se trata de alargar algo más el recorrido y, un poco antes de Altsasu, subir hacia el territorio guipuzcoano”. Ha añadido que, aunque “se parece más, no es exactamente la misma que planteaba el Gobierno Vasco”.
Santano ha confirmado que se van a realizar catas para esta tercera opción, “para tomar cuanto antes la mejor decisión posible” y mantiene la previsión de primavera de 2026 para tener “toda la información”.
El secretario de Estado no ha querido "entrar en ningún tipo de polémica con nadie" al ser preguntado por las peticiones realizadas para que se impidan las catas. Sin embargo, ha afirmado que el Ministerio está "intentando cumplir con los compromisos, con el máximo respeto, por supuesto, a las autonomías municipales y al territorio". Asimismo, ha confiado en que las catas se puedan llevar adelante porque no se está "haciendo otra cosa que un análisis geológico del territorio para tomar cuanto antes la mejor decisión posible".
