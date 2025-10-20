Abiadura Handiko Trena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Santanok baieztatu du Aralar gurutzatuko ez duen AHTaren bide berri bat aztertuko duela Ministerioak

Euskal Y-a Nafarroako trenbidearekin lotzeko hirugarren aukera bat aztertzea erabaki du Estatuko Gobernuak eta horren bideragarritasuna jakiteko zulaketa-lanak egingo dituztela baieztatu du Santanok. 2026ko udaberrirako informazioa guztia esku artean izatea espero du, erabaki bat hartu ahal izateko. 

AHT-Gipuzkoa

AHT Gipuzkoan. Argazkia: Garraio Ministerioa.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Santano Garraio eta Mugikortasun Iraunkorraren Estatu idazkariak astelehen honetan Bilbon baieztatu duenez, ‘Euskal Y’-a Nafarroako Abiadura Handiko Trenarekin lotuko duen hirugarren aukera bat dago aztergai mahai gainean. Orain arte bi ibilbide zeuden aukeran: Gasteiztik edo Ezkio-Itsasotik Aralar mendilerroa zeharkatuz. Hirugarren aukerak Aralar inguratuko luke, gurutzatu beharrean.

Estatu idazkariak azaldu duenez, oraingoz "ez dago ezer baztertuta, ikerketa informatiboa ez delako itxi". Hasieran planteatutako bi ibilbideak "mahai gainean” daudela oraindik argitu du.

Hirugarren aukerari dagokionez, zehaztu du ez duela Aralar erditik zeharkatzen; “ibilbidea zertxobait gehiago luzatu eta Altsasu baino pixka bat lehenago, Gipuzkoarantz igotzea” proposatzen du. Baina argitu du ez dela Eusko Jaurlaritzak proposatu zuen ibilbidea, “nahiz eta antza handia duen”.

Santanok baieztatu du zulaketak egingo direla hirugarren aukera hori aztertzeko eta "ahalik eta erabaki onena hartzeko". Informazio guztia eta erabakia 2026ko udaberrian izatea espero du.

Zulaketak galarazteko egindako eskaeren inguruan, Estatu idazkariak esan du ez duela "inorekin inolako polemikarik sortu" nahi. Hala ere, esan du Ministerioa "konpromisoak betetzen saiatzen” ari dela, “udalen autonomia eta lurraldearekiko errespetu osoz”. 

Halaber, zulaketa horietan "lurraren azterketa geologikoa soilik” egiten dela esan du eta jarraitzea espero du.

Abidadura Handiko Trena Nafarroa Gipuzkoa Araba Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu