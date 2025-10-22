Sindicatos
ELA y LAB demandarán a Confebask en los tribunales por negarse a negociar un SMI propio

Pello Igeregi, ELA sindikatua
18:00 - 20:00
Pello Igeregi. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: ELAk eta LABek auzitara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik

Última actualización

Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal vasca Confebask ante los tribunales por negarse a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.

Sindicatos Sindicato Ela Sindicato LAB Confebask Economía

