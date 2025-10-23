Las exportaciones vascas caen un 29% en agosto tras la aplicación de los nuevos aranceles

Las exportaciones de empresas vascas en agosto descendieron un 29 % con respecto al mismo mes de 2024, al situarse en los 1.508 millones de euros, una fuerte bajada en el primer mes de aplicación de los nuevos aranceles acordados entre la UE y EE. UU.

El descenso se debió a la caída de los productos energéticos, que experimentaron una bajada del 77,6 %, mientras que los no energéticos cayeron un 22,5 %, con especial incidencia en el sector de la automoción, el de mayor volumen exportador de Euskadi, que registró caídas en todos sus subsectores.

Por territorios, Bizkaia es el que experimenta mayor retroceso (-36,3 %), especialmente afectada por el descenso de los productos energéticos, mientras que en Álava las ventas al exterior decrecieron en un 32,7 % y en Gipuzkoa un 16,3 %.